Vettel admet que l'environnement a pesé dans sa décision

Ce jeudi, Sebastian Vettel a annoncé qu'il allait mettre un terme à sa carrière en Formule 1, débutée en 2007, à la fin de la campagne en cours. L'Allemand a mis en avant l'importance de sa vie de famille dans un message publié dans la foulée de cette annonce.

Interrogé quelques heures plus tard en conférence de presse, à la veille du début du Grand Prix de Hongrie 2022, le quadruple Champion du monde a expliqué avoir informé son écurie Aston Martin ce mercredi de sa décision et reconnu avoir quelque peu été "distrait" par la question de son avenir au cours des dernières semaines. Il a également évoqué l'impact de son intérêt grandissant pour la cause environnementale et son poids dans le choix d'arrêter sa carrière.

"Eh bien, ça nous ramène quelques années en arrière", a-t-il déclaré lorsque Motorsport.com lui a demandé d'expliquer quand et comment il a fait le choix d'arrêter. "Ce n'est donc pas une décision que j'ai prise du jour au lendemain. Évidemment, la décision finale a été prise hier, en disant à l'équipe que j'allais arrêter et ne pas continuer. Mais il y a eu beaucoup de réflexion avant de prendre cette décision."

"Donc oui, je pense que c'est le bon moment pour moi de faire autre chose. Évidemment, je sais à quel point cela demande du dévouement. Et si vous faites ça, je suis convaincu que vous devez le faire de la bonne manière. Je ne retire pas beaucoup de plaisir et de motivation à être ici pour simplement être présent."

Vettel a souligné que même si Aston Martin ne dispose pas d'une voiture compétitive pour le moment, il apprécie beaucoup l'équipe elle-même et pense qu'elle peut progresser. "L'objectif a toujours été de gagner et d'être compétitif à l'avant. Je pense que j'ai été très privilégié d'avoir eu tellement de voitures et d'écuries formidables dans le passé que j'ai pu réaliser tant de choses."

"Je pense qu'en termes de qualité, cette structure n'est pas en reste, comparée à toutes celles d'avant, mais évidemment, notre package n'était pas aussi performant que nous aurions souhaité. Nous n'avons donc pas couru pour les premières places. Mais en termes d'effort, d'esprit d'équipe, de qualité, je pense qu'il y a tous les bons ingrédients. Et je vois l'écurie progresser l'année prochaine et les années suivantes."

"Mais comme je l'ai dit, tant de dévouement signifie aussi beaucoup de temps passé dans votre tête, dans vos pensées, mais aussi physiquement loin de la maison, des enfants, de la famille. Et d'autres choses ont grandi en moi, en dehors des enfants qui grandissent, ce sont d'autres intérêts et points de vue, et je ne peux pas ignorer ces voix. Donc, en fin de compte, je pense que les questions sont devenues de plus en plus grandes et de plus en plus centrales jusqu'à un point où j'ai pris la décision."

"Ce n'est pas une décision de 0 à 100%. Ce n'est pas que je déteste la course à partir de maintenant, j'aime toujours la course. Mais la majorité [de ces pourcentages] me pousse à prendre une direction différente. Et je ne suis pas en train de laisser ma place, parce que c'est ma décision, mais je suis heureux de prendre une direction différente. "

Sebastian Vettel, Aston Martin

Parmi ces voix, celle liée à la cause environnementale, de plus en plus chère à l'Allemand : "Oui, c'est l'un des facteurs qui a assurément joué un rôle. Je ne sais pas, je ne peux pas vous donner un chiffre en termes de pourcentage, je pense que ce serait idiot."

"Mais c'est sûr, voir le monde changer et voir l'avenir qui est très menacé pour nous tous, et surtout pour les générations à venir – je comprends qu'une partie de ma passion, de mon travail s'accompagne de choses dont je ne suis pas fan, évidemment : voyager dans le monde, faire des courses de voitures, brûler des ressources, littéralement.

"Je pense qu'une fois que vous voyez ces choses, et une fois que vous en êtes conscient, alors je ne pense pas que vous puissiez vraiment les oublier. Ce n'est pas le facteur principal. Comme je l'ai dit, c'est une combinaison de plusieurs choses, mais cela fait aussi partie du moteur de la décision."

Si Vettel parle rarement de sa famille ou de sa vie privée, il a évoqué le soutien de Hanna, son épouse : "Bien sûr, j'ai passé beaucoup de temps à parler à ma femme", a-t-il déclaré. "Et elle a probablement été le premier soutien en termes de poursuite de la carrière, et a dit qu'en fin de compte, c'était ma décision."

"Je pense que j'ai beaucoup de chance d'avoir trouvé quelque chose qui représente tant pour moi dans ma vie, qui m'a donné tant de joie, une plateforme pour me faire des amis et rencontrer toutes sortes de gens, voyager dans le monde, voir des choses, ouvrir mes horizons. Et, oui, elle m'a beaucoup soutenue, en me disant que c'était à moi de décider. Bien sûr, elle a une opinion. Mais elle est d'un grand soutien. Et à la fin, [c'était] 'c'est à toi de décider, je ne peux pas décider pour toi'."

Interrogé sur sa motivation pour les dix derniers Grands Prix de sa carrière, il a ajouté : "Je ne pense pas que je vais avoir de problèmes pour me motiver pour les dix prochaines courses. Je ressens un peu le contraire. J'ai l'impression qu'évidemment, cette décision est dans ma tête depuis tellement longtemps maintenant, et qu'elle m'a pris beaucoup d'énergie pour être honnête, et peut-être même parfois m'a distrait un peu, que je suis plutôt soulagé et impatient de participer aux prochaines courses. Donc c'est peut-être plutôt le contraire."