Vettel n'a "jamais vraiment été proche" d'un retour chez Red Bull

Sebastian Vettel va prendre sa retraite de la Formule 1 en fin de saison. L'Allemand, qui a remporté ses quatre titres mondiaux au sein de l'écurie Red Bull Racing entre 2010 et 2013, va mettre fin à une carrière débutée en 2007 chez BMW Sauber et qui se conclura chez Aston Martin.

Mais aurait-il pu en être autrement à l'issue de la saison 2020, quand il a quitté la Scuderia Ferrari ? Vettel avait en effet été lié à un potentiel retour surprise au sein du giron qui lui avait permis d'écrire les plus grandes heures de son passage en discipline reine, notamment après des discussions avec Helmut Marko. Mais Christian Horner, directeur de Red Bull, a expliqué que l'idée avait été rejetée dès l'été 2020. Finalement, c'est vers Sergio Pérez que la structure s'était tournée pour succéder à Alex Albon.

Interrogé par Motorsport.com sur le degré de sérieux de cette opportunité de retour après son départ forcé de Ferrari, Vettel a assuré que cette perspective ne s'était jamais sérieusement matérialisée : "J'ai pris la décision de rejoindre Aston Martin avant, je pense, qu'il soit vraiment question qu'Alex parte. Donc, je n'ai jamais été vraiment proche. Mais bien sûr, je connais Christian, je connais Helmut. Donc pour sûr, j'ai eu une brève discussion avec eux, mais jamais vraiment quelque chose de sérieux."

"Et je savais aussi que si ça avait été le cas, si ça avait été une option ou si ça avait été sérieux, nous en aurions au moins parlé. Mais nous n'en sommes jamais arrivés là. Alors évidemment, quelques mois plus tard, on peut regarder en arrière et dire 'et si', etc. Mais je suis heureux du choix que j'ai fait."

Sebastian Vettel, Ferrari SF71H

Jusqu'ici, le meilleur résultat de Vettel chez Aston Martin a été la deuxième place en Azerbaïdjan l'année dernière. La saison 2022 s'est avérée plus difficile, mais il assure ne pas regretter sa décision de rejoindre l'équipe. "Nous nous attendions à être plus compétitifs l'année dernière et cette année, mais nous ne l'avons pas été."

"Je suis très heureux de la façon dont l'équipe a progressé et [de la manière dont] nous travaillons ensemble. Alors évidemment, ce n'est pas un rêve qui se réalise, de courir aux positions que nous occupons, mais c'est un défi. Je pense que je l'ai accepté et j'ai essayé d'en tirer le meilleur parti."

Vettel n'a pas encore confirmé de plans post-F1 en dehors de sa participation à la Race of Champions en janvier, et a déclaré qu'il n'envisageait pour l'instant "rien" qui lui permettrait de conserver des liens avec le paddock de la F1. "Le temps nous dira ce qu'il sera possible de faire, s'il y a une offre d'une telle nature ou non", a-t-il déclaré.

"Ensuite, je verrai comment je me sens. Pour le moment, je suis assez heureux de passer plus de temps sur d'autres choses et j'ai hâte de voir mes enfants plus souvent et des choses comme ça. Ensuite, le temps nous dira si je m'ennuie dans trois mois ou dans trois ans. Je ne sais pas. Donc nous verrons."

Avec Christian Nimmervoll