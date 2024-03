Vettel doit "réfléchir et prendre une décision" pour son avenir

Cette semaine, sur le Motorland Aragón en Espagne, Sebastian Vettel a repris du service. Désireux de tester le prototype Porsche 963 LMDh, il a été convié par le constructeur à participer à une simulation destinée à préparer les 24 Heures du Mans. Un galop d'essais conséquent puisqu'il a bouclé plus d'une centaine de tours, lui permettant, officiellement, de simplement satisfaire sa curiosité.

"J'étais un peu nerveux", avoue Sebastian Vettel au micro de Sky Deutschland. "J'avais fait un peu de simulateur et un peu roulé à Weissach, mais je n'avais pas pris le volant depuis un certain temps. C'est passé très vite et au début, on ne sait pas si on est encore capable de tout faire et de tout gérer. Mais c'est finalement un peu comme le vélo, ça ne s'oublie pas."

"Bien sûr, la voiture ne m'est pas familière mais étonnamment, je me suis senti à l'aise et je l'ai prise en main très rapidement. J'ai également reçu beaucoup d'aide, on m'a expliqué les choses et on m'a donné des conseils. J'ai posé beaucoup de questions, et je les ai peut-être même harcelés parfois, mais tout s'est mis en place assez rapidement."

Inévitablement, c'est la suite qui interroge depuis quelques jours déjà, alors que Porsche doit encore nommer deux pilotes sur sa troisième auto inscrite dans la Sarthe, aux côtés des deux machines du programme WEC. Peut-on imaginer voir le quadruple Champion du monde de Formule 1 prendre le départ des 24 Heures du Mans dans moins de trois mois ?

"Maintenant, je dois réfléchir et prendre une décision, et choisir ce que je veux faire concernant la compétition à l'avenir. Mais je ne sais pas encore", a-t-il répondu lors d'une conférence de presse organisée par la boisson Perple dont il est l'un des ambassadeurs.

Pas de discussions pour un baquet Mercedes

Car un peu plus d'un an après avoir quitté la Formule 1, et alors qu'il n'a plus pris le départ d'une course depuis, l'Allemand semble encore se chercher. Soufflant le chaud et le froid, il a plusieurs fois évoqué sa satisfaction de se retrouver en famille loin des circuits, mais il n'a jamais non plus écarté l'hypothèse d'un retour, y compris dans la catégorie reine. Une position ambigüe qu'il entretient encore aujourd'hui quand il est interrogé sur ses contacts avec Toto Wolff, directeur de Mercedes, alors que Lewis Hamilton va libérer son baquet pour rejoindre Ferrari en 2025.

"C'est tout à fait vrai, mais nous n'en avons pas parlé spécifiquement", précise-t-il auprès de Sky Deutschland. "Je suis toujours en contact avec les gens qui m'ont accompagné directement ou indirectement pendant tant d'années, ou avec qui j'ai voyagé. Bien sûr, nous restons en contact, selon que les choses vont bien ou moins bien. J'ai la chance de connaître beaucoup de gens, et si quelque chose me démange ou m'intrigue, je peux poser directement la question."

"J'ai bien sûr vu ce transfert [de Lewis Hamilton], comme tout le monde. Au début, j'étais très sceptique et je pensais que ce n'était pas vrai. Mais c'est arrivé et je suis très heureux pour Lewis. Je lui ai écrit tout de suite et nous sommes de toute manière toujours en contact. Je suis également en contact avec d'autres personnes, et également avec Toto. Mais nous n'avons pas spécifiquement parlé de ce que l'avenir pourrait nous réserver."

Ne pas encore fermer la porte, sans donner non plus le sentiment d'être tout près d'en franchir le seuil, c'est l'impression que donne aujourd'hui un Sebastian Vettel qui assure par ailleurs que le choix de Lewis Hamilton n'a rien changé dans sa manière d'aborder la suite.

"J'ai aussi dit à l'époque que je ne savais pas ce qui m'attendait, et que c'était le bon moment pour que j'arrête", rappelle-t-il. "Je ne sais pas s'il y aura un pas dans l'autre sens. Je n'en ai pas l'impression pour le moment. Je ne suis pas le plus jeune, mais quand on regarde les autres, j'ai théoriquement encore beaucoup de temps devant moi, donc ce n'est pas ça qui m'empêcherait d'avancer. Mais ce n'est pas la question la plus importante pour le moment."

Avec Stefan Ehlen et Benjamin Vinel