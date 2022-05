Vettel remet en question l'impact de l'hybride en F1 sur la planète

Depuis quelque temps, Sebastian Vettel s'intéresse de plus en plus aux questions environnementales et politiques et n'hésite pas à prendre position. Après avoir été aperçu au Grand Prix de Miami avec un t-shirt défendant la cause du changement climatique, le pilote Aston Martin a remis en question la valeur ajoutée du règlement moteur de la Formule 1.

Alors que le championnat considère que la formule turbo hybride, qu'elle a adoptée en 2014, et les biocarburants sont essentiels dans la quête d'un futur sans carbone, le quadruple Champion du monde a fait part de son scepticisme.

"La question est de savoir si ces moteurs les plus efficaces au monde aident les gens à se rendre à leur travail ou ailleurs", a-t-il lancé lors de son apparition dans l'émission Question Time de la BBC. "Est-ce que ce moteur aide, quel est le bénéfice ? C'est très discutable et très complexe. C'est une technologie fascinante. Entendons-nous bien, en tant que fan et d'un point de vue technique, c'est fascinant. Mais arrive-t-on à la transférer sur la route, à part coller un [moteur] hybride dans une voiture de série ? Pas vraiment. Donc il faut être dans le vrai et dire la vérité. Je pense que c'est important."

En coulisses, la F1 réfléchit à l'écriture d'un nouveau règlement moteur, qui entrera en vigueur en 2026. Il semble certain que la philosophie turbo hybride sera conservée, avec néanmoins l'abandon d'un système MGU-H jugé trop complexe. Selon Vettel, le championnat doit également se demander s'il fait le nécessaire pour répondre aux préoccupations environnementales.

"La F1 est coincée avec ce moteur pendant un certain temps", a-t-il ajouté. "Et la question que l'on doit se poser est : est-ce suffisant, en faisons-nous assez ? Et vu à quel point nous sommes dans le caca (sic), désolé de le dire comme ça, si l'on observe le monde et la crise climatique, la réponse c'est que nous n'en faisons pas assez, surtout dans une discipline énergivore. Nous sommes sous les feux de la rampe et nous devons faire plus que ce que nous faisons aujourd'hui. Je pense que nous ne pouvons pas en faire assez. C'est la réponse."