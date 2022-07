Vettel sanctionné pour son comportement au briefing

Samedi soir, peu de temps après la fin du sprint du Grand Prix d'Autriche, remporté par Max Verstappen, la FIA a convoqué Sebastian Vettel ainsi que six autres pilotes. Il était notamment reproché au quadruple Champion du monde d'avoir enfreint l'article 12.2.1 f) du Code Sportif International et l'article 20.1 du Règlement Sportif lors du briefing des pilotes ayant eu lieu la veille.

Peu de précisions sur ce briefing ont été données. Il est entendu que des tensions auraient éclaté au sujet de l'application des règles et de la manière dont la directeur de course officie, ce qui a poussé Vettel à quitter précipitamment la réunion. Pour ce geste d'humeur, le pilote Aston Martin a reçu une amende de 25 000 euros qu'il devra payer s'il n'assiste pas de nouveau à un briefing des pilotes avant la fin de la saison, ou pour "toute parole, tout acte ou tout écrit ayant causé un préjudice moral à la FIA, ses organes, ses membres ou ses dirigeants, et plus généralement à l'intérêt du sport automobile et des valeurs défendues par la FIA."

Le communiqué de la FIA précise : "Sebastian Vettel a quitté sans permission le briefing des pilotes qui avait lieu à 19h30 le vendredi 8 juillet et a exprimé sa frustration vis-à-vis de la réunion. Les pilotes n'ont pas la liberté de partir quand ils veulent ; il s'agit d'une infraction à la présence obligatoire. À ce niveau, les pilotes sont des modèles pour tous les pilotes du monde entier, et selon les commissaires, Sebastian Vettel n'a en l'occurrence pas été à la hauteur de cette exigence."

"Vettel a ensuite rencontré le directeur de course, qui a informé les commissaires que Vettel avait présenté ses excuses sans réserve et qu'ils avaient de surcroît eu une conversation très constructive couvrant les sujets du briefing notamment. Les commissaires déterminent qu'il existe une infraction ne pouvant rester impunie, mais avec des facteurs atténuants d'après le rapport du directeur de course."

"Par conséquent, les commissaires infligent une amende de 25 000 €, qui fait l'objet d'un sursis pour le reste de la saison 2022, sujet à toute infraction de l'Article 20.1 du Règlement Sportif FIA de la Formule 1 ou de l'Article 12.2.1 f) du Code Sportif International."