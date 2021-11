Vettel et Schumacher à la Race of Champions 2022

Le quadruple Champion du monde de Formule 1, Sebastian Vettel, qui court désormais pour Aston Martin, et le rookie de Haas F1, Mick Schumacher, représenteront l'Allemagne lors de l'événement qui se tiendra dans la station balnéaire de Pite Havsbad les 5 et 6 février 2022.

Vettel a remporté la Race of Champions en individuel au Stade olympique de Londres en 2015, battant en finale Tom Kristensen, neuf fois vainqueur du Mans. Le pilote de 34 ans a également remporté six fois le titre par équipe de la Coupe des nations de la ROC avec le père de Schumacher, Michael Schumacher, sept fois Champion du monde de F1.

Vettel a gagné l'édition 2017 de la Coupe des Nations en solo, après la blessure de son coéquipier Pascal Wehrlein. Lors de la ROC Mexico en 2019, Mick Schumacher et Vettel ont terminé deuxièmes derrière Johan Kristoffersson et Kristensen de Team Nordic, qui reviennent défendre leur titre en Suède.

"Je suis vraiment impatient de participer à nouveau à la Race of Champions et de représenter l'Allemagne avec Mick", a déclaré Vettel. "Lors de la ROC Mexico, nous avons terminé deuxièmes de la Coupe des Nations de la ROC, notre objectif est donc de faire encore mieux en Suède."

Le ROC s'éloigne de son format traditionnel dans un stade en organisant des courses sur un parcours large et rapide fait de neige et de glace sur la mer Baltique, situé près du cercle arctique.

Vettel pense que Schumacher et lui auront fort à faire face à un large éventail de stars scandinaves plus habituées aux éléments. "La concurrence sera très forte, surtout de la part des pilotes nordiques qui ont beaucoup plus d'expérience que nous du pilotage sur la neige et la glace", a-t-il déclaré.

Schumacher a ajouté : "Représenter l'Allemagne avec Sebastian sera assurément très amusant, et nous avons évidemment l'intention de remporter un trophée à nouveau. Je suis impatient de rencontrer tous les autres pilotes et de passer du temps avec eux pendant le week-end de la Race of Champions. La neige et la glace promettent de rendre cet événement ROC extrêmement spécial, et je suis plus que sûr que les pilotes passeront un super moment ensemble en Suède."

Parmi les autres pilotes confirmés pour l'événement figurent Mika Häkkinen et Valtteri Bottas, Sébastien Loeb, Mattias Ekström, Petter et Oliver Solberg, Jimmie Johnson et Travis Pastrana.