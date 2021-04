Vettel a fait un stage dans une ferme pendant le confinement

L'an dernier, la pandémie de COVID-19 a provoqué un report de quatre mois du début de la saison 2020, et les pilotes de Formule 1 ont dû occuper leur temps avec d'autres projets. La plupart d'entre eux ont choisi de s'impliquer dans l'eSport en participant à des courses virtuelles, à l'image de Charles Leclerc, Lando Norris, George Russell et Alexander Albon.

Alors pilote Ferrari, Sebastian Vettel s'est montré beaucoup plus discret. Il révèle aujourd'hui avoir profité de cette période pour faire un stage en agriculture biologique pour en apprendre plus sur ce domaine. Vettel avait auparavant évoqué son intérêt pour la nature et l'agriculture, et cette semaine il est devenu ambassadeur de l'initiative BioBienenApfel, qui cherche à protéger les habitats des insectes.

Lire aussi : Vettel aura un casque rose pour la bonne cause

"Comme j'avais plus de temps que prévu, j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire et à ce qui m'intéressait", explique celui qui est désormais pilote Aston Martin, précisant qu'il avait déménagé pour apprendre davantage de l'agriculture. "C'est ce qui m'intéresse. À un moment donné, on se rend compte que tous les légumes ne sont pas les mêmes, que toutes les pommes n'ont pas les mêmes nutriments, et on se demande alors pourquoi. Puis on réalise très vite d'où viennent les pommes et comment elles murissent. C'est comme ça que les portes se sont ouvertes pour moi. La théorie m'intéresse, et je lis beaucoup à ce sujet. Mais apprendre le côté pratique et discuter avec des gens qui s'en occupent au quotidien, c'était très intéressant."

Vettel a expliqué qu'il voulait cultiver un pré en forme de cœur pour ses petites filles, à son domicile en Suisse. "Comme je ne voulais pas me contenter d'un petit cœur, j'en ai tracé un plus grand", raconte-t-il. "Les filles étaient là au début, mais ensuite je me suis retrouvé seule avec la bêche et c'était épuisant. L'année dernière, un petit bout en est sorti, mais j'ai hâte de voir plus de choses pousser cette année."

Sebastian Vettel n'est pas le seul Champion du monde de Formule 1 à s'intéresser à l'agriculture. Jody Sheckter, sacré en 1979, a tenu une ferme biodynamique en Grande-Bretagne pendant 15 ans. Mais le pilote allemand a écarté l'idée selon laquelle il pourrait se reconvertir totalement dans ce domaine, précisant que tout ça était "évidemment encore loin".