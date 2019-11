Vettel : "Nous aurions pu être plus tranchants niveau stratégie"

Second sur la grille, second à l'arrivée, Sebastian Vettel était plutôt heureux. L'Allemand, moins bien parti que Charles Leclerc et Lewis Hamilton, a d'abord ferraillé dur avec le Britannique pour bénéficier de l'aspiration de son équipier, avant de manquer de commettre l'irréparable, quelques virages plus tard, quand il a légèrement touché la roue arrière de la Ferrari #16 dans la première portion sinueuse de la piste.

Par la suite, il a géré son premier relais de sorte à pouvoir l'allonger jusqu'au 40e tour en prenant ce faisant l'avantage sur un Leclerc longtemps leader mais piégé par un premier arrêt précoce pour chausser un second train de mediums qui l'a contraint à une stratégie à deux pitstops.

Mais le ver était en fait déjà dans le fruit pour les espoirs de victoire de Vettel. En s'arrêtant bien avant lui, Hamilton a fait la bonne opération en lui reprenant du temps en début de second relais et en s'assurant d'être leader après le dernier arrêt. Ces quelques secondes d'avance, même avec une Mercedes endommagée et sur des gommes plus usées d'une douzaine de tours, seront finalement suffisantes pour contenir la Ferrari #5 jusqu'au drapeau à damier.

"De façon surprenante, je pense, les pneus durs ont vraiment bien fonctionné", a déclaré l'Allemand après la course. "C'était une course très intense, parce qu'il n'y a pas eu de temps mort, et j'avais Valtteri [Bottas] derrière moi qui me mettait de la pression dans le dernier relais, avant de pouvoir me concentrer sur Lewis devant. Je pense que Lewis était juste sur un rythme de croisière dans le second relais jusqu'au moment où le pack revenait et j'imagine qu'il avait encore suffisamment de pneus."

Même s'il assure qu'il tire satisfaction de ce résultat, il se permet malgré tout une petite remarque à l'encontre de son écurie et des choix de la fin de course. "Je suis content parce que c'était une bonne course, mais je pense qu'ici ou là, peut-être, nous aurions pu être plus tranchants niveau stratégie."