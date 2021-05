Vettel testera à son tour les nouveautés confiées à Stroll

En grande difficulté depuis le début de la saison, Aston Martin tente d'accélérer le développement de sa monoplace pour rattraper le retard lié notamment au changement de réglementation. Le week-end dernier à Portimão, Lance Stroll a ainsi bénéficié de nouvelles pièces. Celles-ci seront confiées cette semaine à Sebastian Vettel pour le Grand Prix d'Espagne.

Au Portugal, Vettel a signé sa meilleure séance de qualifications depuis le début de saison, parvenant à accéder à la Q3. La course a toutefois été très difficile pour le quadruple Champion du monde, parti 10e avant de glisser au 13e rang sous le drapeau à damier. Stroll a quant à lui connu un week-end plus difficile encore, éliminé dès la Q1 avec la 17e place sur la grille avant de finir juste derrière Vettel en course.

"J'ai quelques pièces qui arrivent pour le week-end prochain", a confirmé Vettel, interrogé par Motorsport.com. "Espérons que nous pourrons être un peu plus compétitifs. Un samedi impeccable sera naturellement la clé pour connaître un meilleur dimanche. Mais j'espère que nous aurons un peu plus de rythme de course pour mettre davantage de pression."

"Il semble évidemment que nous n'ayons pas le même rythme qu'AlphaTauri, et encore moins qu'Alpine. Alors il faut que l'on analyse ça. Mais au bout du compte, nous ne sommes pas assez rapides. [Samedi] était un peu mieux mais en rythme de course, nous n'avions tout simplement pas la vitesse ni la régularité."

Les nouveautés utilisées sur la monoplace de Stroll ont-elles donné satisfaction avant d'être testées par l'Allemand à Barcelone ? "Je pense que oui, mais évidemment je ne les ai pas essayées", répond Vettel. "Je ne sais pas, mais j'espère que ce sera un meilleur week-end [en Espagne]. Nous nous sommes aussi un peu battus avec les réglages, alors j'espère que le prochain week-end sera plus simple, avec un meilleur rythme, surtout le dimanche après-midi."

Vettel estime quoi qu'il en soit qu'Aston Martin a pris la bonne décision en confiant ses évolutions d'abord à Stroll.

"Il se sentait beaucoup plus à l'aise d'emblée avec la voiture par rapport à moi", explique-t-il. "Nous en apprenons encore sur la voiture. Ce sera bien sûr une longue saison, mais ces quelques courses sont maintenant vraiment cruciales pour surmonter tout ça. Nous changeons encore beaucoup de choses d'une séance à l'autre pour explorer les limites."

Propos recueillis par Adam Cooper