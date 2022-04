Vettel toujours positif au Covid, Hülkenberg se tient prêt

Absent du Grand Prix de Bahreïn la semaine dernière, Sebastian Vettel reste très incertain pour la deuxième manche de la saison, ce week-end en Arabie saoudite. Alors que son écurie exprimait des doutes en début de semaine, ceux-ci ne sont toujours pas levés à l'heure actuelle.

Touché par le COVID-19 et symptomatique, le quadruple Champion du monde a vu son état s'améliorer ces derniers jours et il a même participé en distanciel au débriefing de la dernière course avec Aston Martin. En revanche, il est toujours positif au coronavirus, ce qui l'empêche pour le moment de rejoindre le paddock de Djeddah.

Ce jeudi matin, l'écurie anglaise a fait le point sur la situation et a reporté la décision finale à vendredi. Si d'ici là le pilote allemand n'a pas présenté un test négatif au Covid, il sera alors de nouveau remplacé par son compatriote Nico Hülkenberg, qui se tient prêt. Les premiers essais libres doivent débuter vendredi après-midi à 15 heures, heure française (17 heures, heure locale).

Les protocoles en vigueur empêchent un pilote de se rendre sur un Grand Prix s'il est positif au COVID-19, comme c'est le cas depuis le début de la pandémie et la reprise du sport automobile dans la foulée, il y a deux ans. Les règles sanitaires demeurent inchangées à ce jour sur ce point, même si des voix s'élèvent pour les assouplir cette année. Pilotes et écuries doivent également suivre les consignes sanitaires propres à chaque pays visité.

"Sebastian Vettel n'a pas encore présenté le test négatif au Covid requis pour prendre l'avion et rejoindre le Grand Prix d'Arabie saoudite", explique Aston Martin dans un communiqué. "Nico Hülkenberg sera à Djeddah pour remplacer Seb si nécessaire. Nous retarderons notre décision finale jusqu'à vendredi, afin de donner à Seb toutes les chances de courir."

Aston Martin a vécu un premier Grand Prix particulièrement difficile à Sakhir, sans inscrire le moindre point : Lance Stroll a terminé 12e en course tandis que Nico Hülkenberg a fini à la 17e place, dernier des pilotes ayant vu l'arrivée.