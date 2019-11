Vettel n'est pas fan des "trophées merdiques" comme au Mexique

La cérémonie de podium du Grand Prix du Mexique prend place dans stade Foro Sol depuis le retour de la manche au calendrier, et un chariot élévateur a été mis en place cette année pour permettre au vainqueur, Lewis Hamilton, d'arriver debout sur sa monoplace pour les célébrations et le podium, alors que Sebastian Vettel et Valtteri Bottas l'avaient rejoint précédemment de manière classique.

Tout au long du week-end, le Grand Prix du Mexique a mis en avant des représentations de la culture du pays dans le paddock, et les trois premiers de la course ont été rejoints sur le podium par "Mario Achi", la mascotte de la course, qui a tenté de prendre un selfie avec les pilotes mais a été repoussé par le pilote Ferrari.

"Je pense que c'était cool", a jugé Vettel au sujet de la cérémonie. "Je n'ai pas aimé le gars du selfie quand il a essayé, de venir sur la photo, donc je l'ai repoussé ! Je ne suis pas fan des selfies, de toute manière. C'était sympa, élever la voiture était vraiment cool. Cela ne fonctionnerait pas partout mais ici, ça avait du sens. C'est une belle manière d'impliquer tout le stade et la foule. J'ai aimé la plupart de [la cérémonie], sauf ce gars et les trophées. C'est vraiment dommage. Vous vivez une très bonne course et ils font tous les efforts du monde pour l'organiser, et vous avez ces trophées merdiques qui sont ennuyeux."

Vettel avait déjà critiqué les trophées conçus pour les sponsors, et aimerait le retour de coupes spéciales, plutôt qu'à l'image d'entreprises : "Nous pourrions avoir, à l'avenir, quelque chose de plus sympa, traditionnel du Mexique, car c'est un peu dommage. Il y a Heineken écrit partout ! On n'a pas besoin de cette saleté d'étoile également sur le trophée. Mettez quelque chose de joli, comme ce qui était utilisé quand la F1 courait ici, avant que nous revenions."