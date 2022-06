Vettel et Verstappen critiquent les pneus pluie, Pirelli se défend

Après la première apparition en course de la saison des pneus intermédiaires de Pirelli au Grand Prix d'Émilie-Romagne, ce sont les gommes pluie aux sculptures plus profondes qui ont fait leurs grands débuts quelques semaines plus tard, au Grand Prix de Monaco. Toutefois, les performances de ces pneus marqués en bleu n'ont pas convaincu, si l'on se fie aux commentaires de Sebastian Vettel.

"Les [pneus pluie] sont trop lents, ce sont les mauvais pneus. Ils sont beaucoup trop durs pour ce circuit, mais aussi pour des circuits comme Imola. Ce sont tout simplement de mauvais pneus", a déploré en Principauté le pilote Aston Martin.

Jos Verstappen, père de Max et ancien pilote de Formule 1, s'est aussi montré peu tendre envers les produits du fournisseur unique du championnat. Sur le site officiel du Champion du monde en titre, le Néerlandais a pointé du doigt ce qui est, selon lui, un pneu moins efficace que ceux produits par les anciens fournisseurs de la F1, Michelin et Bridgestone, et a exhorté Pirelli à faire un meilleur travail.

"Je trouve aussi incroyable de voir le peu d'adhérence qu'ont les pilotes avec les pneus pluie", a-t-il écrit dans son éditorial d'après-course. "Ça ne date pas [du GP de Monaco], ça dure depuis longtemps. Quelque chose doit être fait à ce sujet, [Pirelli] doit s'assurer que les pneus peuvent gérer trois centimètres d'eau. On y arrivait du temps de la rivalité entre Bridgestone et Michelin."

Interrogé par Motorsport.com sur les critiques formulées par Vettel et Verstappen, Mario Isola, responsable de Pirelli F1, a estimé qu'elles étaient infondées puisqu'en raison des caractéristiques uniques de la piste monégasque, il est impossible de juger des performances d'un composé unique, qui doit convenir à tous les circuits du calendrier.

"Les pneus pluie sont toujours difficiles à comprendre", a répondu l'Italien. "Je crois que Monaco n'est pas le bon circuit pour se faire une bonne idée des pneus pluie. Nous n'avons qu'un composé pour les [pneus] pluie et un composé pour les pneus intermédiaires, et ils doivent fonctionner partout, sur 22 ou 23 circuits différents. Donc nous devons trouver le meilleur compromis."

Max Verstappen sous la pluie à Monaco.

Cette saison, dans le cadre de la mise en place d'un nouveau Règlement Technique, la taille des pneumatiques utilisés en F1 a changé, passant de 13 à 18 pouces. Pirelli a donc mis à jour toute sa gamme, des cinq composés slicks aux deux composés sculptés et réservés aux conditions pluvieuses.

Et si les slicks ont été dûment testés durant les essais de pré-saison, les pneus pour la pluie n'ont reçu que très peu d'attention de la part des équipes. La dernière demi-journée des essais de Barcelone avait été consacrée à l'évaluation des gommes intermédiaires et pluie de Pirelli, le circuit catalan ayant été artificiellement mouillé pour l'occasion, toutefois seuls quelques pilotes s'étaient aventurés en piste dans ces conditions et avaient attendu que le circuit sèche pour passer directement aux pneus intermédiaires.

Ainsi, Isola a affirmé que les équipes et les pilotes ne devaient pas être mécontents des produits du manufacturier puisqu'on ne lui offrait pas l'opportunité d'améliorer ses pneus : "Nous n'avons pas beaucoup d'opportunités pour tester les pneus intermédiaires et pluie. Nous avons récemment réalisé des tests avec Ferrari à Fiorano et, pour le moment, il s'agit du seul test prévu cette saison afin de développer un meilleur produit pour l'an prochain."

"Nous travaillons ensemble avec la FIA et les équipes pour trouver des disponibilités supplémentaires mais si nous n'avons pas l'opportunité d'évaluer les pneus, nous n'aurons pas l'opportunité de les développer. Donc j'aimerais avant tout attendre d'autres courses sous la pluie pour comprendre si nous devons développer ce produit, et où nous devons le faire."

"Aussi, si l'on se souvient des essais de pré-saison à Barcelone, nous avons décidé de mouiller la piste pendant une demi-journée afin de donner une opportunité aux équipes de tester le nouveau produit, et il y a eu très peu de tours de faits avec les pneus pluie. Ils se sont plus concentrés sur les intermédiaires. Nous avons besoin d'essais, sinon on ne peut pas développer de nouveaux pneus pour le futur. Et nous avons besoin d'évaluer correctement les performances des pneus."

Avec Jonathan Noble