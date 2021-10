Vettel souhaite à Verstappen d'être mieux placé que lui face à Hamilton

Au sortir de la saison 2016 de F1, le Champion du monde en titre Nico Rosberg a pris sa retraite. Dans le même temps, des changements réglementaires ont été mis en place pour 2017, modifiant de façon importante les monoplaces. Dans ce contexte, le principal adversaire de Lewis Hamilton dans la course au titre était Sebastian Vettel, alors pilote Ferrari.

L'Allemand a longtemps tenu la dragée haute lors des campagnes 2017 et 2018 face au Britannique mais son équipe et lui ont toujours fini par s'effondrer, laissant Hamilton et Mercedes récolter les lauriers. Par la suite, en 2019 et 2020, la baisse de performance de la Scuderia et la méforme continue de Vettel ont empêché de prétendre à mieux que des podiums ponctuels ou des accessits.

En 2021, Red Bull et Max Verstappen offrent à Mercedes et Hamilton une opposition extérieure qui est objectivement la plus forte depuis le début de l'ère turbo hybride en 2014. Le Néerlandais est en tête du championnat pour six points à six Grands Prix du terme de la campagne.

Spectateur privilégié de cet affrontement, Vettel souhaite à Verstappen de pouvoir maintenir ses chances de titre lors des dernières épreuves, ce qu'il n'a pas pu faire à l'époque de son duel face à Hamilton.

"J'espère que Max aura une meilleure voiture à la fin, ou sera dans une meilleure position à la toute fin, car dans les combats auxquels j'ai participé avec Lewis, malheureusement, nous n'étions pas suffisamment compétitifs pour vraiment lui en donner pour son argent. Je pense donc que c'était assez clair et assez facile pour lui de remporter le championnat au final", a déclaré le quadruple Champion du monde avant le début du Grand Prix des États-Unis 2021.

Vettel, qui devrait prendre le départ de l'épreuve texane depuis le fond de la grille en raison d'un changement d'unité de puissance sur son Aston Martin, souhaite également que les deux pilotes maintiennent une rivalité saine au cours de la dernière partie de la saison, après deux accrochages majeurs à Silverstone et Monza.

"Je pense que la rivalité est bonne pour tout sport", a-t-il ajouté sur le sujet. "Mais je suis un grand fan de la rivalité avec respect. Et je pense que nous assistons à une lutte très propre jusqu'à présent."