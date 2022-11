Vettel sent "un vide" au terme d'un week-end fort en émotions

L'heure est venue pour Sebastian Vettel de tirer le rideau sur une carrière de 15 ans en Formule 1. L'Allemand, quadruple Champion du monde et auteur de 53 victoires, s'en va par la petite porte, sur une dixième place au Grand Prix d'Abu Dhabi. Vettel était pourtant en lutte avec les pilotes Alpine pour la huitième position dans la première moitié de course, toutefois la stratégie à un arrêt d'Aston Martin n'a pas porté ses fruits.

"J'aurais aimé marquer quelques points de plus", a admis Vettel après avoir effectué quelques donuts sur la ligne d'arrivée. "La préparation a été un peu différente aujourd'hui mais une fois que les lumières se sont éteintes, je me suis totalement mis en 'mode course'. Nous n'avons pas choisi la meilleure stratégie, c'est dommage car je pense que nous aurions pu faire basculer le championnat constructeurs en notre faveur."

Aston Martin devait combler un écart de cinq points sur Alfa Romeo pour prétendre à la sixième place du championnat, ce que Vettel et Lance Stroll ont fait à Abu Dhabi contre zéro. Cependant, Alfa Romeo a conservé l'avantage au nombre de cinquièmes places.

Vettel a ajouté : "Nous avons évidemment choisi de rester en piste. Lorsque les pneus ont commencé à s'user, nous avons reculé, mais nous nous étions engagés [sur une stratégie] à un seul arrêt, c'était fini. C'était la stratégie la plus lente aujourd'hui. Dans la voiture, ce n'est pas très agréable de reculer au classement. J'ai eu une belle bataille avec Daniel mais je n'ai pas pu me rapprocher suffisamment [pour le dépasser]. Mais je pense que c'est bien aussi pour lui de se battre dans les derniers tours. Et nous avons tous les deux fini dans les points."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Le Grand Prix de Bahreïn 2023, qui aura lieu dans quelques mois, sera la première ouverture de saison depuis 2007 sans que Sebastian Vettel ne soit titulaire. L'heure du bilan n'avait pas tout à fait sonné pour Vettel ce dimanche, l'Allemand étant encore chargé d'émotion.

"Dans l'ensemble, c'est un grand jour. Un grand merci pour tout le soutien, les nombreux drapeaux et visages souriants. Ça a été très, très spécial, très agréable. Je suis sûr que la F1 va me manquer plus que ce que je comprends maintenant", a-t-il indiqué.

"Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je sens un vide pour être honnête, ça a été un gros week-end. Les deux dernières années ont été très décevantes d'un point de vue sportif mais très, très utiles et importantes pour moi dans ma vie. Il s'est passé beaucoup de choses et je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Je pense que c'est un énorme privilège d'être dans notre position et cela demande une certaine responsabilité. J'espère pouvoir la transmettre un peu aux autres pilotes pour qu'ils continuent à faire du bon travail."

"C'est formidable de voir que nous avons le pouvoir d'être une source d'inspiration avec ce que nous faisons et ce que nous disons. Je pense donc qu'il y a des choses bien plus importantes que tourner en rond. Mais c'est évidemment ce que nous aimons et si nous pouvons transmettre certaines des valeurs les plus importantes, c'est énorme. Pour cette raison, les deux dernières années ont été formidables pour moi. Merci pour votre soutien, merci pour les messages, les lettres et l'amour envoyés. Oui, ça va me manquer mais ça a été un plaisir absolu tout au long de ma carrière. Alors merci."