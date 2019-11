Vettel "n'a pas vu Hamilton" à cause de ses rétroviseurs

Troisième sur la grille de départ à Mexico, Lewis Hamilton avait pris un excellent envol mais a été contraint de lever le pied pendant une fraction de seconde lorsque la monoplace de Sebastian Vettel s'est décalée dans sa direction, le contraignant à mettre deux roues dans l'herbe.

Le pilote Mercedes a qualifié cette manœuvre de "dangereuse" en évoquant le risque d'une "grosse collision", bien que les commissaires n'aient pas jugé utile d'ouvrir une enquête au sujet de l'incident. Vettel, lui, explique avoir été tout simplement trahi par l'angle mort de son rétroviseur.

"Je pense que l'angle mort est aussi vieux que l'invention du rétroviseur, donc je ne suis pas sûr que nous puissions y faire grand-chose", commente l'Allemand. "Il est clair qu'au premier tour, on devine où se trouvent les autres plus qu'autre chose. Surtout en arrivant dans les virages. La plupart du temps, on voit que ça se passe bien ; parfois non. Je pense que nous faisons tous de notre mieux. Nous savons que nous ne pouvons pas gagner la course au premier virage mais nous pouvons la perdre. Je ne pense pas que l'on puisse y faire grand-chose."

S'exprimant plus spécifiquement au sujet de l'incident avec Hamilton, Vettel précise : "Je ne l'ai pas vu. Il est venu après la course et m'a demandé, mais je ne voulais pas le pousser ni quoi que ce soit. Bien sûr, dès que je l'ai vu... J'ai pris mon départ, j'ai essayé de prendre l'aspiration de Charles et j'ai vérifié les rétroviseurs, celui de droite puis celui de gauche, et c'est là que j'ai vu Lewis. J'ai donc essayé de me décaler vers la droite, mais avant cela, je ne l'avais pas vu. Nous voyons assez bien dans les rétroviseurs, mais il reste forcément un angle où l'on ne peut pas voir."

L'ambiance est néanmoins restée détendue entre Hamilton et Vettel, deux champions qui éprouvent un grand respect mutuel. L'Anglais s'est d'ailleurs félicité du regain de forme de son rival, Vettel ayant remporté une victoire et fini deux fois deuxième sur les quatre derniers Grands Prix en date, après avoir connu une période de plus d'un an sans monter sur la plus haute marche du podium.

"Seb pilote très bien ces temps-ci, et c'est bon de le voir de retour au sommet, à piloter si bien. Naturellement, nous voulons des courses plus serrées avec des batailles roue contre roue, mais sur certains circuits, on ne peut malheureusement pas trop se rapprocher", conclut Hamilton.