Vettel sur Webber : "On a toujours eu une bonne relation"

Coéquipiers de 2009 à 2013 chez Red Bull Racing, Sebastian Vettel et Mark Webber ont entretenu l'une des rivalités internes les plus célèbres du XXIe siècle, aux côtés de celles vécues par Lewis Hamilton avec Fernando Alonso ou encore Nico Rosberg.

Les trois dernières années, Vettel a largement dominé Webber, mais celui-ci lui a quand même donné du fil à retordre les premiers temps, et les polémiques n'ont pas manqué, surtout en 2010 : accrochage en tête de la course à Istanbul, aileron cédé au jeune loup en Grande-Bretagne… sans oublier la célèbre consigne Multi 21 ignorée par Vettel au Grand Prix de Malaisie 2013, l'Allemand ayant chipé la victoire à son coéquipier malgré la volonté de Red Bull de figer les positions.

L'ambiance a donc été quelque peu tendue à plusieurs reprises au sein de l'écurie, mais Vettel assure que la relation entre les deux hommes était quand même positive. "Je pense que Red Bull commençait à devenir une écurie où l'on pouvait vraiment accomplir quelque chose", commente l'Allemand dans le podcast Beyond The Grid. "Mark y a grandement contribué. Quand nous nous sommes retrouvés ensemble… Notre sport est génial, mais un seul mec peut gagner. Il voulait gagner, je voulais gagner. En fin de compte, quelqu'un devait finir deuxième."

"Quelqu'un devait finir deuxième", mais Mark Webber a mis du temps à digérer que ce soit lui au Grand Prix de Malaisie 2013

"C'était simplement une rivalité. Nous étions probablement à des stades très différents de notre carrière. Je ne regardais pas grand-chose d'autre et n'avais pas forcément toujours la maturité de prendre du recul. Mais je pense que nous nous sommes toujours entendus. C'est devenu plus intense parce qu'il y avait la rivalité, et il était clair que nous pouvions gagner avec notre voiture. Comme je l'ai dit, un seul mec pouvait gagner. Le fait que nous ayons toujours eu une bonne relation, même dans les moments difficiles, nous a rapprochés à la fin. Aujourd'hui, nous nous entendons très bien."

Malgré le bilan sans appel de leurs cinq saisons ensemble – quatre titres à zéro, 38 victoires à neuf – Vettel était particulièrement impressionné par le talent de son coéquipier.

"Dans un bon jour, Mark, s'il ne faisait pas d'erreur, était incroyable. Un week-end comme le Nürburgring, je ne savais plus quoi faire ! Après la course, je lui ai simplement dit : 'Je ne sais pas comment tu as fait ça, mais chapeau !' Il était si rapide, tellement plus rapide que moi. S'il était au rendez-vous et que la voiture faisait ce qu'il voulait et ce qu'il attendait, c'était impressionnant à voir", conclut-il. Lors de ce Grand Prix d'Allemagne 2009, Webber avait remporté sa première victoire de manière magistrale malgré un drive-through pour avoir tassé Rubens Barrichello au départ.