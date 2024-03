La VF-24 permet à Haas d'enfin pouvoir "se battre" pour les points

Ces dernières années, les pilotes Haas ont dû composer avec un mal persistant sur leurs pneumatiques. Leur dégradation rapide en course les ont ainsi empêché à de nombreuses reprises de capitaliser sur une bonne position sur la grille de départ, ou de se mêler à la lutte en milieu de peloton, en s'arrêtant tôt au stand.

La VF-24 a été développée pour régler ce problème de longue date, et l'équipe américaine a même consacré son programme d'essais de pré-saison à cet objectif en préférant les relais longs à la chasse au chrono. Et le Grand Prix de Bahreïn, manche d'ouverture de la saison 2024, semble avoir récompensé les efforts de Haas. Si Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen n'ont pas obtenu de points, le Danois a au moins été en mesure de se battre pour le top 10 jusqu'au bout.

De quoi faire penser à Ayao Komatsu, le nouveau directeur d'équipe, que Haas a réalisé un bon pas en avant, et ce en dépit d'un développement compromis l'année dernière. "Si quelqu'un m'avait dit avant de faire rouler la voiture cette année que nous allions nous battre pour les points à la première course, je ne m'y serais pas attendu", a-t-il confié à Motorsport.com.

"Je sais à quel point nous avons progressé depuis que nous avons commencé à concevoir cette VF-24 mais nous avons commencé tard. Nous nous sommes arrêtés pendant deux mois pour l'évolution d'Austin [en 2023]. C'est donc du temps perdu et nous sommes en retrait, n'est-ce pas ? Mais je suppose qu'à temps égal, le rythme de développement des autres est au moins aussi bon que le nôtre parce que nous sommes la plus petite équipe. C'est donc ce que j'ai supposé."

"Et puis j'ai vu quelque chose d'un peu différent lors des essais mais je n'ai pas voulu m'y fier. Bien sûr, nous avons vu plus de choses lors des EL2 mais tout était pour [la course]. Notre objectif était de placer les deux voitures en Q2, ce que nous avons fait. Et Nico a fait ce que Nico sait faire en Q2. Il a fait un tour extraordinaire pour être à nouveau en Q3 mais nous n'avons pas utilisé de pneus neufs parce que nous en avions besoin pour [la course]."

Ayao Komatsu, Team Principal, Haas F1 Team

"Malheureusement, son départ n'a pas été bon et sa course était terminée au virage 1. Mais comme vous pouvez le voir avec la course de Kevin, nous pouvons nous battre en milieu de peloton cette année. C'est juste qu'il n'y a pas de marge. Il faut donc que tout soit parfait, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui, pour que nous puissions marquer des points. Mais c'est très positif."

Si Haas n'a pour l'instant roulé que sur le circuit de Sakhir, et ne peut donc que se baser sur les données offertes par cette piste pour juger de sa progression, Komatsu a indiqué que les signes étaient encourageants compte tenu de la nature du circuit.

"Pour moi, ce circuit met plutôt en évidence [notre] faiblesse donc j'étais assez ravi", a estimé le directeur. "La température de la piste n'était certes pas aussi élevée que lors d'une course normale à Bahreïn mais quand même, à la mi-journée pendant les essais [hivernaux], puis en EL1 et EL3, vous pouviez voir la faiblesse. Je pense donc que tout cela est pertinent."

"Bien sûr, vous allez un circuit différent, avec plus de virages à moyenne et haute vitesse comme Suzuka, et ce sera différent. Je suis sûr que nous aurons plus de difficultés. La semaine prochaine, à Djeddah, il y aura des virages à plus grande vitesse et moins d'appui, ce sera un autre défi. Mais si je compare notre situation face à la concurrence par rapport à il y a 12 mois, nous sommes beaucoup plus dans la moyenne. Nous pouvons nous battre, c'est donc très positif."

Komatsu avait-il prévu de voir Haas en concurrence avec des structures comme Stake, VCARB, Williams et Alpine dès la première course de la saison 2024 ? La question lui a été posée, et le directeur a admis qu'il s'agissait d'une surprise.

"Disons qu'avant les essais de Bahreïn, je ne m'y attendais pas", a-t-il noté. "Honnêtement, aucune de ces [équipes] n'est stupide, pas vrai ? Et elles sont toutes plus grosses que nous. Nous avons commencé [le développement] en retard. Je sais que nous nous sommes arrêtés pendant deux mois. Alors comment puis-je espérer que nous puissions battre qui que ce soit ? Mais heureusement, il semble que nous ayons fait un meilleur travail que certaines autres équipes. Mais je ne peux pas le supposer. Pour moi, c'est presque un manque de respect envers les autres."