Les vibreurs de Losail font des dégâts inattendus

La découverte du tracé de Losail a parfois été brutale pour les écuries, vendredi, lors des premiers essais libres du Grand Prix du Qatar. La faute à des vibreurs impitoyables avec les monoplaces, qui ont souffert en raison des hautes vitesses de passage. Plusieurs équipes ont accumulé les dégâts, la plus touchée étant Haas F1, qui a même dû changer le châssis de Nikita Mazepin à l'issue de la première séance et priver ainsi le Russe de la deuxième.

"Je crois que certains ont endommagé leur fond plat, et nous avons endommagé le châssis puis nous l'avons changé, ce qui a pris toute la journée puisqu'en gros on change toute la voiture", confirme Günther Steiner, directeur de Haas. "Il [Mazepin] est juste passé sur les vibreurs, il n'était pas hors trajectoire ou quoi que ce soit ; il respectait les règles, il est juste passé sur les vibreurs et ça a frotté. Et il a dit qu'il le ressentait bien au niveau du dos. Nous avons discuté avec Michael [Masi, directeur de course], il a dit qu'il s'agissait de vibreurs standards de la FIA."

Sur un circuit qui n'avait jamais accueilli la catégorie reine, la FIA a fait installer des vibreurs répondant aux spécifications habituellement utilisées sur d'autres tracés du calendrier. Néanmoins, plusieurs facteurs exacerbent leur rudesse envers les monoplaces, à commencer par la nature très rapide du tracé.

"Les vibreurs sont assez durs ici", constate Andreas Seidl, directeur de McLaren. "Nous avons vu plusieurs voitures dans le paddock aujourd'hui [vendredi], y compris les nôtres, avec des dégâts au niveau de la carrosserie après avoir roulé sur ces vibreurs. Nous devons donc vraiment garder un œil là-dessus pour la suite du week-end. C'est un circuit rapide et je pense que lorsque l'on touche les vibreurs, c'est violent. En plus, c'est un circuit qui permet également de prendre certains risques pour élargir car il ne vous stoppe pas complètement. Les pilotes prennent aussi probablement un peu plus de risques, ce qui cause un danger supplémentaire pour les pièces."

Daniel Ricciardo lors des EL2 vendredi à Losail.

Günther Steiner pense justement que la journée de vendredi aura servi de leçons pour les pilotes afin de mesurer leur agressivité avec les vibreurs. "Je crois que tous les pilotes seront désormais prudents", avance-t-il.

Outre Haas et McLaren, on a également vu Aston Martin subir plusieurs dégâts matériels en passant sur les vibreurs de Losail, à la fois avec Sebastian Vettel et Lance Stroll.

"Les deux pilotes et les ingénieurs aiment le circuit", confie Otmar Szafnauer, directeur de l'écurie britannique. "À part certains vibreurs agressifs qui semblent endommager les voitures lorsqu'on les touche à des vitesses excessives. Nous avons subi des dégâts en EL1, auxquels nous ne nous attendions pas. Nous devons être vraiment prudents pour pouvoir gérer correctement nos pièces de rechange. Aileron avant, fond plat, pièces de carbone : je ne crois pas que nous soyons les seuls, nous en avons vu d'autres heurter durement les vibreurs, ce que nous n'aimons pas. Mais le circuit en lui-même est bon."