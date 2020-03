Il y a 7 ans : la dernière victoire d'Enstone en F1

De Benetton à Lotus en passant par Renault, l'écurie basée à Enstone a déjà remporté 49 victoires en Formule 1, dont la dernière au Grand Prix d'Australie 2013.

L'équipe portait alors le nom de Lotus, et s'était imposée l'année précédente à Abu Dhabi avec Kimi Räikkönen. La manche d'ouverture de la saison 2013 ne s'annonçait pas particulièrement disputée, avec le doublé aisé des Red Bull de Sebastian Vettel et Mark Webber en qualifications, et pourtant ! Räikkönen, septième sur la grille au volant de l'E21, s'est défait de Webber (privé de KERS) et de Nico Rosberg au départ, avant de dépasser l'autre Mercedes, celle de Lewis Hamilton, au tour suivant.

Vettel était alors en tête devant les pilotes Ferrari, Felipe Massa et Fernando Alonso. Or, tandis que ce trio exécutait une stratégie à trois arrêts au stand, Räikkönen est parvenu à n'en faire que deux ; grâce à une excellente gestion des pneus, il s'est imposé avec 12 secondes d'avance sur l'Espagnol, 22 sur l'Allemand et 34 sur le Brésilien, signant de surcroît le meilleur tour en course malgré des gommes plus usées.

Depuis lors, malgré les ambitions de Renault, l'écurie n'a plus gagné – ni même signé le moindre podium depuis que le Losange a repris le contrôle de l'équipe fin 2015.

