"Vide", "réservé", Ricciardo est finalement redevenu lui-même

Dès le retour de Daniel Ricciardo chez Red Bull Racing fin 2022, les commentaires du directeur d'équipe Christian Horner avait révélé l'état mental fragile du pilote australien après deux années particulièrement difficiles chez McLaren – où l'intéressé, en mal de performance, était allé jusqu'à évoquer un burn-out. Horner le trouvait même méconnaissable.

Ricciardo n'a toutefois pas tardé à se remettre en selle avec des sessions sur le simulateur à Milton Keynes, où il a collaboré avec Simon Rennie. "La première chose que j'ai faite en 2023, c'était quelques séances sur le simulateur ; c'était juste pour que je me remette dans le coup, que j'apprenne la voiture, que je retrouve mon flow", a déclaré l'intéressé dans podcast Talking Bull, où il apparaissait aux côtés de son ancien ingénieur de course, désormais responsable de la simulation au sein de l'écurie.

C'est alors que Rennie l'a interrompu pour donner sa version de l'histoire : "Je ne crois pas que ça ait été aussi facile que tu ne le croyais. La première fois qu'il est revenu, j'ai été assez surpris. Connaissant Daniel, quand il est revenu – je ne l'ai pas dit à l'époque – il était presque… Tu n'étais clairement pas aussi confiant que je te sais l'être, tu étais presque une coquille vide d'une certaine manière."

"Cela donnait l'impression que tu doutais un peu de toi-même, et c'était le cas. Tu t'inquiétais de savoir si tu pouvais réussir à nouveau, car tu avais évidemment connu de bons succès avec nous, et tu as eu ces deux dernières années qui n'ont pas été si réussies."

"Le déclic n'a pas forcément été immédiat dans le simulateur. Il t'a fallu cette première journée qu'on a faite ensemble, je ne sais pas si tu es parti content ou non après cette première journée, tu avais l'air un peu indécis par rapport à tout ça. Tu es parti, tu as passé un peu de temps chez toi, et quand tu es revenu, tu étais un peu plus dynamique. Peut-être que tu as eu plus de temps pour y réfléchir et que tu étais, disons, à mi-chemin pour redevenir toi-même."

"Puis on a fait une bonne journée sur le simulateur et je crois que tu as juste piloté naturellement, comme tu voulais le faire, et il y a eu un petit déclic. À partir de là, ta confiance n'a fait que croître, et à la fin de cette journée ou de la suivante, on voyait que tu étais de retour. Mais c'était vraiment fou, la première fois qu'on l'a revu – tu étais un peu réservé. C'est cool de le retrouver."

De retour au volant d'une monoplace en juillet – et pas n'importe laquelle, la Red Bull RB19 qui domine actuellement la Formule 1 – Ricciardo a impressionné lors de ces essais consacrés aux pneus Pirelli, si bien que la marque au taureau l'a titularisé chez AlphaTauri à la place de Nyck de Vries. Le retour du vétéran a été encourageant, mais interrompu par sa fracture métacarpienne à la main gauche survenue à Zandvoort. Il devrait rester sur la touche jusqu'à la fin du mois.

