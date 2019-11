Mick Schumacher au volant de la Ferrari F2002 à Fiorano

Comme annoncé l'été dernier, la maison RM Sotheby's met en vente ce mois-ci à Abu Dhabi un lot de voitures prestigieuses. L'une d'elles attire inévitablement beaucoup d'attention, puisqu'il s'agit du châssis 219 de la Ferrari F2002. Cette monoplace a été pilotée par Michael Schumacher lors de la saison 2002, et c'est cet exemplaire qui s'est imposé cette année-là à Imola, à Magny-Cours mais aussi en Autriche lors du fameux épisode des consignes d'écuries avec Rubens Barrichello.

Avant que cette F1 ne prenne la direction de l'Asie, RM Sotheby's a tourné une vidéo à Fiorano avec Ferrari, où Mick Schumacher, le fils de Michael, a réalisé quelques tours au volant de cette machine qui avait raflé le titre mondial.

"La F2002 numéro 219 de Michael Schumacher est très spéciale", souligne Oliver Camelin, spécialiste automobile de la maison d'enchères. "Elle représente l'une des dernières voitures dessinées par Rory Byrne, avec un V10, et était plus ou moins un missile destiné à gagner des victoires au fil d'une saison de domination. Au final, elle reste l'une des monoplaces de Formule 1 les plus dominatrices de l'Histoire."

Une partie de la somme obtenue avec la vente de cette F2002 sera reversée à l'association caritative Keep Fighting Fundation.

Utilisez les flèches ci-dessous pour passer d'une photo à l'autre.