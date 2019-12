En images : la rénovation du dernier virage de Zandvoort

Pour la première fois depuis 1985, la Formule 1 se rendra en 2020 aux Pays-Bas et plus particulièrement sur l'historique circuit de Zanddvoort. Ce dernier subit pour l'occasion une mise aux normes et les organisateurs en ont profité pour épicer le menu des festivités avec le déjà fameux dernier virage et son banking, dont l'inclinaison sera le double des virages du mythique ovale d'Indianapolis. Il est ici filmé depuis un drone par l'entreprise d'architecture Dromo.

Plus d'images et de photos de Zandvoort

Utilisez les flèches ci-dessous pour passer d'une image à l'autre.