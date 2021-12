Vidéo - Le tour hommage de Damon Hill pour Frank Williams

C'était avant un Grand Prix d'Arabie saoudite qui n'a pas fini de faire parler. Avant que le duel tendu entre Lewis Hamilton et Max Verstappen ne connaisse un énième épisode. Dimanche, la Formule 1 a rendu un hommage officiel à Frank Williams, disparu une semaine plus tôt à l'âge de 79 ans. Fondateur et patron emblématique de l'écurie de 1977 à 2020, le Britannique a marqué la catégorie reine à jamais et son souvenir était à l'esprit de très nombreux membres du paddock tout au long du week-end organisé à Djeddah.

Dans l'heure qui a précédé le départ de la course, pilotes et écuries ont notamment honoré la mémoire de Sir Frank autour d'un portrait géant. Mais c'est sans doute de la piste qu'est venu le plus beau clin d'œil, lorsque la FW07 a bouclé un tour de démonstration après la mise en grille de toutes les monoplaces.

Voir aussi : Dossier spécial - Hommage à Frank Williams

Il est fort probable que vous ayez manqué ce moment, mais l'occasion vous est donnée de le revivre dans son intégralité (en vidéo ci-dessus) : Damon Hill s'est élancé et a parcouru le tracé saoudien. Une scène capturée par les caméras et entrecoupée d'images d'archives saluant les succès de Frank Williams, avec en fond le son mélodieux du Cosworth DFV.

Avec Hill au volant de cette auto, le symbole était fort puisque le Champion du monde 1996 (sous les couleurs de l'écurie de Grove) pilotait la première monoplace Williams sacrée au terme d'une saison, en 1980 aux mains d'Alan Jones.

En images - Les hommages de la F1 à Frank Williams

1 / 13 Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images 2 / 13 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images 3 / 13 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images 4 / 13 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images 5 / 13 Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images 6 / 13 Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images 7 / 13 Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images 8 / 13 Photo de: Steven Tee / Motorsport Images 9 / 13 Photo de: Alfa Romeo 10 / 13 Photo de: Williams 11 / 13 Photo de: Williams 12 / 13 Photo de: Erik Junius 13 / 13 Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images