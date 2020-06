Vidéo - Un tour virtuel du Mugello en Ferrari SF90

Le circuit du Mugello, détenu par Ferrari, est un tracé qui est plus connu pour l'organisation des Grands Prix de MotoGP (il accueille la manche italienne du Championnat du monde de vitesse moto sans discontinuer depuis 1994 après l’avoir fait épisodiquement entre 1976 et 1992) que pour l'accueil de Formule 1.

Aucune épreuve officielle ne s'y est déroulée en catégorie reine du sport automobile dans le cadre du Championnat du monde, même si la piste a longtemps été utilisée pour les essais privés par la Scuderia à l'époque où ces tests n'étaient pas aussi réglementés qu'aujourd'hui et, parfois, a été le théâtre de séances collectives. C'est à l'issue de l'une d'entre elles que le pilote Red Bull Mark Webber, en mai 2012, avait tweeté son fameux : "J’ai fait dix tours du Mugello aujourd'hui, ce qui correspond à 1000 tours du circuit d’Abu Dhabi niveau satisfaction."

Si le circuit est aujourd'hui dans l'actualité, c'est en raison de la réorganisation du calendrier liée à la pandémie de COVID-19. La Formule 1 a dévoilé ce mardi les dates des huit premières manches de la saison 2020, toutes en Europe, et annoncera la suite d'ici quelques semaines. Il est attendu que la seconde partie de campagne, dont la discipline espère qu'elle atteindra 15 à 18 GP au total, se coure en Asie, dans les Amériques puis dans le golfe Persique. Cependant, les incertitudes sur le plan sanitaire ainsi que les difficultés logistiques inhérentes laissent planer le doute sur certaines manches, notamment celles où les circuits se situent en ville (Bakou, Singapour, Sotchi).

La F1 est donc à la recherche d'alternatives potentielles en cas de besoin et le Mugello est semble-t-il l'une des plus crédibles, en vue de l'éventuel accueil d'un second Grand Prix en Italie, après celui de Monza le 6 septembre. Sur le plan de la sécurité, le tracé toscan de 5,245 km est tout à fait adapté à l'accueil d'une course puisqu'il dispose du Grade 1 de la FIA, et ce jusqu'en mai 2022.