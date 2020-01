GP du Vietnam : le bâtiment des stands achevé et dévoilé

À moins de trois mois du premier Grand Prix du Vietnam, qui se déroulera le 5 avril à Hanoï, les organisateurs de l'épreuve ont annoncé la fin des travaux de construction du bâtiment des stands. Longue de 300 mètres et entièrement sortie de terre, la structure est achevée, comme le montrent les photos présentées ci-dessus (utilisez les flèches pour passer de l'une à l'autre).

Voir aussi : L'avancée des travaux à Zandvoort en images

Les architectes ont choisi de s'inspirer de la citadelle impériale de Thang Long ainsi que du temple de la Littérature de Hanoï, classé au patrimoine mondial de l'Unesco et symbole de la capitale vietnamienne. Le bâtiment de trois étages accueillera les garages des équipes ainsi que la direction de course et les loges du Paddock Club, offrant notamment une vue spectaculaire sur la voie des stands et la grille de départ.

"C'est un moment important dans le développement du circuit de Hanoi, et une nouvelle étape clé pour nous mener au premier Grand Prix de Formule 1 du Vietnam de l'Histoire", se réjouit Le Ngoc Chi, PDG de Vietnam Grand Prix Corporation. "Comme la citadelle impériale de Thang Long et le temple de la Littérature de Hanoï qui ont inspiré le bâtiment des stands, nous espérons que cette structure deviendra un autre emblème de la ville. Alors que le circuit est en passe d'être terminé et que les tribunes commencent à sortir de terre pour un événement qui se rapproche de plus en plus, le niveau d'impatience grandit rapidement. Nous sommes prêts et nous avons hâte de vous voir très bientôt à Hanoï."

Les travaux de la piste se poursuivent avec l'objectif d'être terminés à la fin du mois, alors qu'une modification du tracé a été annoncée le mois dernier. Le circuit semi-urbain sera long de 5,607 km et comportera 23 virages. Organisé début avril, le Grand Prix du Vietnam sera la troisième manche du calendrier. Il s'agit du premier des deux nouveaux rendez-vous de la saison 2020, qui sera également marquée par le retour du Grand Prix des Pays-Bas, début mai à Zandvoort.