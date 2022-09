Villeneuve bientôt au volant d'une Alpine F1 à Monza !

Jacques Villeneuve de retour au volant d'une F1 moderne ? Ce sera la semaine prochaine sur le circuit de Monza ! Le Champion du monde 1997 va tester l'Alpine A521 de la saison dernière sur le tracé lombard le mercredi 14 septembre, trois jours après le Grand Prix d'Italie. Un test organisé dans le cadre de ses activités de consultant pour la chaîne Canal+ mais également pour célébrer les 25 ans de son titre mondial décroché au volant d'une Williams propulsée par un moteur Renault.

Au cours de sa carrière, Jacques Villeneuve a couru sous les couleurs de l'écurie d'Enstone, le temps de trois Grands Prix en fin de saison 2004 aux côtés de Fernando Alonso, lorsqu'il avait remplacé Jarno Trulli chez Renault. Il a également côtoyé chez BAR l'actuel directeur de l'écurie française, Otmar Szafnauer.

"Ça s'est fait grâce aux liens avec Canal+, l'équipe française et la télévision française, et j'ai gagné il y a 25 ans avec Renault", explique Jacques Villeneuve à Motorsport.com. "C'est donc pour ça. Mais ce sera la voiture de l'année dernière à Monza, pour de vrais tours. J'ai fait trois Grands Prix avec Fernando, donc j'ai un passé avec cette équipe, et Alan Permane [aujourd'hui directeur sportif] était mon ingénieur. C'est super excitant, c'est fou. Ce sera bien aussi de comprendre ces voitures. J'ai fait du simulateur. Les monoplaces modernes ne sont pas impressionnantes à basse vitesse, mais elles sont incroyables à haute vitesse. Je dois juste m'assurer d'avoir un bon baquet. Ce sera l'enfer, car les forces g seront incroyables. Le bon côté, c'est qu'il y a une longue ligne droite, donc on peut physiquement récupérer !"

Jacques Villeneuve a notamment conscience du défi qui l'attend en ce qui concerne les commandes désormais très complexes au volant des Formule 1, lui qui a piloté pour la dernière fois en Grand Prix lors de la saison 2006 avec BMW Sauber.

"C'est vrai, mais on s'habitue à tout", rassure-t-il. "J'ai toujours été un gamer, pas seulement pour des jeux vidéo de course, et une fois qu'on a pris des habitudes, on peut tout faire. C'est quand ce n'est pas une habitude que ça devient difficile, quand on doit commencer à regarder le volant et se demander ce qu'il faut faire, et qu'on n'a pas le temps. Mais quand ça devient une habitude, une seconde nature, alors ça devient facile."

L'Alpine A521 de Fernando Alonso à Monza l'an dernier.

Le Canadien, qui a fêté cette année ses 51 ans, se sent toujours l'âme d'un pilote de course actif, lui qui a couru dernièrement en NASCAR et a notamment participé au Daytona 500 ainsi qu'au Grand Prix de Trois-Rivières.

"Je n'ai jamais cessé de vouloir le faire", affirme-t-il. "Ces derniers temps, mon objectif a été de faire de la NASCAR. Après avoir fait Daytona cette année, ça m'a donné envie d'essayer de faire une saison. Mais en ce moment je suis tellement occupé avec la télévision que ça bloque tout le reste."

Le test auquel participera Jacques Villeneuve avec Alpine permettra également au commentateur Julien Fébreau de prendre place au volant de l'A521 à Monza, où l'écurie fera également tourner l'A522 en utilisant l'une de ses deux journées annuelles de tournage promotionnel. Les deux hommes piloteront cette semaine sur le circuit Paul-Ricard une Lotus E20 de la saison 2012 pour se préparer.

Propos recueillis par Adam Cooper

Lire aussi : La vérité dans l'affaire Piastri qui a opposé Alpine à McLaren