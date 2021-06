Villeneuve : Pourquoi Vettel prendrait-il sa retraite ?

Au Grand Prix de Monaco, Sebastian Vettel s'est illustré en atteignant la Q3 avec son Aston Martin, huitième sur la grille de départ, avant de se hisser dans le top 5 en course, avec un overcut bien effectué et une manœuvre audacieuse sur Pierre Gasly dans la montée vers Massenet.

N'est-ce que l'arbre qui cache la forêt, Vettel ayant interrompu la pire série de sa carrière avec sept courses hors des points tout en perpétuant un record personnel de 28 Grands Prix consécutifs sans victoire ? Cette prestation a en tout cas impressionné Jacques Villeneuve, compte tenu des performances habituelles de l'AMR21.

"Ce week-end a été bon ; auparavant, ce n'était que la continuité des deux dernières années chez Ferrari. C'était triste à voir", a déclaré Villeneuve à Motorsport-Magazin. "Ce week-end, il a fait la différence. La voiture n'est pas ce à quoi ils s'attendaient. L'ancienne Mercedes ne marche pas avec les nouvelles règles. Une équipe ne peut pas développer ça."

"On ne se qualifie pas bien à Monaco si l'on n'a plus le feu ou la passion", ajoute le Champion du monde 1997, qui est bien placé pour le savoir : outrageusement dominé par Damon Hill puis Heinz-Harald Frentzen lors de ses trois premières venues en Principauté, il n'y a ensuite plus jamais été battu dans cet exercice par un coéquipier.

Certains comme Jackie Stewart estimaient par ailleurs que Vettel aurait dû prendre sa retraite à l'issue d'une saison 2020 catastrophique pour celui qui était alors pilote Ferrari, n'ayant marqué qu'un tiers des points de son coéquipier Charles Leclerc. Sans surprise, Jacques Villeneuve n'est pas d'accord, lui a longtemps espéré revenir en Formule 1 après avoir été remercié par BMW courant 2006.

"Pourquoi [serait-il parti] ? Il roule en Formule 1 et gagne beaucoup d'argent. Les gens disent toujours qu'il devrait se retirer parce qu'il ne gagne pas. C'est comme tout dans la vie : c'est un emploi aussi. C'est fun de faire la course, mais c'est aussi un travail, avec lequel on finance l'éducation de ses enfants. On paye tout avec. Si on peut continuer de piloter une Formule 1 compétitive et d'y prendre du plaisir tout en gagnant des millions au passage, pourquoi se retirer, à moins d'avoir peur de mourir ou d'autre chose ? C'est toujours la question la plus folle que l'on me pose", conclut le Québécois.