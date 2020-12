Le virage 10 du Circuit de Barcelone va être modifié

À l'origine, le virage 10 du Circuit de Barcelone était une longue courbe à gauche qui débouchait sur le virage à droite au sommet de la colline, à savoir le virage 11. Cependant, la F1 a abandonné cette version du virage en 2004 pour un angle plus serré afin d'améliorer la sécurité, remplaçant trois ans plus tard l'avant-dernier virage par un enchaînement comprenant une chicane, dans le but de faciliter les dépassements.

Le MotoGP a continué d'utiliser le tracé d'origine du circuit jusqu'au Grand Prix de Catalogne 2016, où le pilote Moto2 Luis Salom a été victime d'un accident mortel dans l'ancien avant-dernier virage. En raison de la proximité du mur avec la piste au virage 10, la discipline a adopté le tracé de la F1, mais a pu revenir au design précédent pour l'avant-dernier virage grâce à une modification du dégagement.

Le circuit va désormais resserrer encore légèrement le virage 10 et modifier le virage 11 en conséquence. Les travaux seront finis à temps pour la saison 2021.

Ces changements apportés au Circuit de Barcelone font partie d'une série d'initiatives sur lesquelles se sont mises d'accord les instances dirigeantes de la Formule 1 et du MotoGP, à savoir la Fédération internationale de l'automobile et la Fédération internationale de motocyclisme. Ces dernières travaillent étroitement sur les questions de sécurité.

Cette nouvelle fait suite à celle du mois dernier selon laquelle les circuits accueillant à la fois la F1 et le MotoGP devront avoir des panneaux LED au niveau des postes de commissaires à partir de la saison 2022.

Avec Benjamin Vinel