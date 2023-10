Vive tension après l'élimination de Stroll en Q1 à Losail

L'image diffusée par le signal international n'est pas passée inaperçue, et si c'était encore le cas, les réseaux sociaux l'on depuis reprise en boucle : si souvent insensible dans sa manière d'être, Lance Stroll a piqué une très grosse colère vendredi à Losail, à l'issue des qualifications du Grand Prix du Qatar.

Une séance qualificative que le Canadien a une énième fois vu s'achever prématurément puisqu'il a été éliminé dès la Q1. Il partira 17e sur la grille de départ dimanche, alors que son coéquipier chez Aston Martin, Fernando Alonso, a pris la quatrième place.

De retour dans son stand, Lance Stroll a commencé par jeter son volant après l'avoir retiré de son cockpit. Une fois extrait de sa monoplace, il s'est vu indiquer par Henry Howe, son physio, qu'il devait se rendre à la pesée. Une instruction qu'il n'a pas suivie et, s'engouffrant dans l'arrière du garage accompagné du même Henry Howe, le pilote de 24 ans l'a physiquement repoussé de manière véhémente.

Régulièrement avare de commentaires devant la presse, Lance Stroll a satisfait quelques minutes plus tard à ses obligations médiatiques, en se présentant devant le micro de la FOM. La séquence aura été pour le moins courte, mais suffisante pour témoigner d'une tension qui n'était clairement pas encore redescendue, l'intéressé répondant le plus brièvement possible et avec un visage plus fermé que jamais à trois questions :

Quelles sont vos émotions ?

"C'est de la merde."

Qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour vous au volant ?

"Je ne sais pas."

Comment changer d'état d'esprit ?

"Continuer à piloter."

La réaction du pilote publiée par son équipe à l'issue de la journée est, sans surprise, plus édulcorée : "C'était une séance de qualifications décevante aujourd'hui. Mon premier tour a été effacé à cause des limites de piste et j'ai dû abandonner le second à cause du trafic, donc j'avais beaucoup de boulot dans mon dernier run. La voiture semblait OK, mais on n'avait tout simplement pas le rythme. On a une nouvelle opportunité demain [samedi], et on va apprendre ce que l'on peut avant le sprint."

La saison 2023 de Lance Stroll est compliquée et, à l'approche de la fin de l'exercice, le comparatif chiffré avec Fernando Alonso est de plus en plus implacable. En qualifications, il est dominé 18-2 par son voisin de garage (15-2 sans shootout).

Quant au bilan comptable au championnat, il voit Lance Stroll occuper la dixième place avec 47 points, quand Fernando Alonso en compte 174. Surtout, la tendance récente est particulièrement inquiétante puisque Lance Stroll n'a pas inscrit le moindre point lors des quatre derniers Grands Prix (25 pour Fernando Alonso sur la même période).