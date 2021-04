La F1 lance le vote sur les courses sprint

Alors qu'une résolution de la question de l'introduction, en guise de tests grandeur nature, de plusieurs courses sprint avait été promise avant le début de saison, c'est finalement après deux manches déjà disputées que le vote formel va être lancé pour ce qui devrait a priori être la confirmation de l'introduction de ces épreuves qualificatives lors d'une sélection de Grands Prix en 2021.

Il faut dire que les discussions sur ces courses sprint ont été allongées par la problématique financière soulevée par certaines structures, craignant les risques liées à des incidents et aux dépenses supplémentaires qu'ils provoqueraient dans le cadre du plafond budgétaire. Des solutions ont été trouvées sur le sujet, mais il faut désormais officiellement approuver l'introduction dans la réglementation de la mesure, et donc en passer par un vote en Commission F1.

Ce dernier doit débuter ce lundi, à l'occasion de la réunion de la Commission F1, et durer 48 heures. Pour être approuvées, les courses sprint devront rassembler une "super majorité" de 28 votes sur les 30 possibles. Pour rappel, la FIA et la FOM comptent dix voix chacune et chaque écurie dispose d'une voix.

Même si le quorum est élevé, l'approbation globale de la mesure par les écuries et le règlement de tous les problèmes évoqués au terme des discussions préalables laissent penser qu'il ne devrait pas y avoir de surprise et que ce vote ne devrait être qu'une simple formalité. Une annonce de l'officialisation de ces courses sprint pourrait intervenir rapidement dans les heures qui viennent et devrait en tout cas assurément avoir lieu avant le début du Grand Prix du Portugal de ce week-end.

Dans le détail, les "sprint qualificatifs" seront des courses de 100 km, organisées le samedi à Silverstone, Monza et Interlagos, qui détermineront la grille de la course du dimanche et octroieront quelques points au championnat du monde. Le but est de tester la viabilité du format et le spectacle qu'il peut procurer. Une séance de qualifications se déroulera le vendredi de ces différents GP pour déterminer l'ordre de la grille de la course qualificative.

