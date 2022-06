VSC, choc, sécurité : le crash de Schumacher a marqué les esprits

Plusieurs pilotes du plateau ont été choqués dimanche à Monaco, quand ils ont découvert la Haas de Mick Schumacher coupée en deux après son accident survenu dans les esses de la Piscine. Le pilote allemand a perdu le contrôle de sa monoplace sans vraiment se l'expliquer, alors qu'il venait de chausser des pneus slicks sur une piste séchante. Il a d'abord tapé sur sa droite avant de terminer sa course dans les TecPro. Sur le moment, l'image de sa monoplace au train arrière arraché (suspension et boîte de vitesses comprises) a laissé craindre le pire. Jusqu'au message radio tant attendu et rassurant sur son état de santé.

Indemne, Mick Schumacher s'est extrait seul de sa monoplace avant un passage par le centre médical qui a confirmé qu'il ne souffrait d'aucune blessure. Aussitôt après l'accident, le directeur de course Eduardo Freitas a déclenché la voiture de sécurité virtuelle avant de faire intervenir le Safety Car. Une procédure privilégiée par la nouvelle direction de course depuis le début de l'année. Quelques tours plus tard, l'interruption par drapeau rouge a permis de remettre en place les éléments de sécurité.

"La procédure, qui a fait suite à l'accident de Mick Schumacher, consistant d'abord à déclencher la VSC puis la voiture de sécurité et le drapeau rouge, visait en premier lieu à neutraliser la course pour qu'elle soit sûre, puis à permettre à la voiture de sécurité d'être déployée au bon endroit pour éviter de devoir laisser passer des voitures, ce qui aurait ralenti la procédure de reprise", précise la FIA. "Le drapeau rouge a été agité lorsqu'il est apparu évident que les réparations de la barrière TecPro prendraient beaucoup de temps."

Les pilotes qui sont passés juste après l'accident ont d'abord eu très peur pour Mick Schumacher, compte tenu de la scène impressionnante. "Quand j'ai vu la boîte de vitesses complètement sortie, c'était assez choquant", confie Pierre Gasly. "Ils ont pris du temps pour le drapeau rouge mais c'était la bonne chose à faire."

Pour Fernando Alonso, cet "énorme" crash doit pousser à ne relâcher aucun effort en matière de sécurité, le double Champion du monde évoquant le poids accru des F1 et son incidence dans pareil cas. "Je ne crois pas que ce soit un problème de voiture", dit-il après avoir vu la Haas en deux morceaux. "Ça vient de la force avec laquelle ça tape. Ces voitures sont très lourdes, elles font plus de 800 kg, donc l'inertie qu'il y a quand on va dans le mur est beaucoup plus élevée que par le passé. On a probablement appris quelque chose aujourd'hui."