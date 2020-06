Webber : Alonso de retour en milieu de grille, "quel intérêt ?"

En juillet prochain, Fernando Alonso fêtera ses 39 ans, mais l'âge est loin d'arrêter celui qui est devenu un véritable touche-à-tout : Dakar, Indy 500, 24H de Daytona, 24H du Mans (où il s'est imposé deux fois) … mais un retour en Formule 1 est un véritable serpent de mer. Il y a quelques semaines, Cyril Abiteboul déclarait effectivement qu'Alonso était "une option" pour Renault.

Cependant, selon Mark Webber – qui a fait la quasi-totalité de sa carrière en F1 aux côtés de l'Espagnol sur la grille – ce ne serait pas une bonne idée. "Nous savons que Fernando est extraordinaire et a fait une carrière de dingue", déclare l'Australien dans le podcast F1 Nation. "Il n'est plus à son apogée, c'est plus dur pour lui de faire ce qu'il faisait auparavant."

"Un Fernando à 90% de ses facultés reste un atout pour quiconque. Mais Alonso est un vainqueur en série, et c'est parce qu'il était en milieu de peloton qu'il a quitté la F1. Il était déterminé à dire que s'il ne pouvait pas jouer le podium, il ne voulait pas être en F1 – c'est le dernier message que nous avons eu. Je ne crois pas qu'il ait une opportunité au sein d'une écurie qui lui permette de jouer le podium."

Webber est plus ou moins convaincu que le double Champion du monde ne parviendra pas à trouver la motivation qui a fini par lui manquer après quatre saisons sans le moindre podium chez McLaren. "Il a la course dans le sang, ça lui manque beaucoup, mais quel est l'objectif ? Va-t-il être loyal à un nouveau projet et signer un contrat de deux ou trois ans ? Est-ce pour un an seulement, et au bout de quatre mois l'équipe cherche quelqu'un d'autre ? Quel est l'intérêt ? Je ne dis pas qu'il ne pourrait pas le faire, mais ce serait très, très difficile pour lui de rester motivé pendant deux ans en milieu de peloton."