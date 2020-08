Williams signe des Accords Concorde "d'une importance vitale"

Emboîtant le pas de McLaren et Ferrari, Williams a fait savoir par voix officielle avoir signé les nouveaux Accords Concorde. La tendance va, sans surprise, dans le sens d'une signature des dix écuries qui constituent le plateau à l'heure actuelle, mais toutes ne communiqueront pas forcément sur la question de manière formelle.

C'est toutefois une troisième écurie historique qui s'inscrit dans le long terme, après avoir longtemps milité pour des mesures fortes sur le plan économique en Formule 1. Du côté de Grove, on estime que la future entente est "d'une importance vitale" pour sécuriser une base solide en vue des années à venir.

La Formule 1, la FIA et les équipes négocient depuis plusieurs mois autour de ces nouveaux accords qui encadreront la discipline de 2021 à 2025, sur tous les volets: sportif, technique, économique et politique.

"Les nouveaux Accords Concorde représentent un pas en avant majeur, à la fois pour la Formule 1 et pour Williams", souligne Claire Williams, directrice adjointe de l'écurie britannique. "Au titre de l'une des écuries les plus anciennes de la discipline, nous sommes ravis de voir la future direction prise par la F1 être confirmée par cette prochaine ère de compétition. Ce que nous attendons, en phase avec Liberty Media, est que cette prochaine ère se caractérise par une compétition plus enthousiasmante, grâce à la nouvelle plateforme réglementaire qui inclut une distribution des revenus plus équitable et, pour la première fois de l'Histoire, un plafonnement budgétaire. Ces accords constituent une étape majeure dans le développement de la Formule 1 et représentent également une opportunité significative pour Williams de poursuivre son retour vers l'avant de la grille."

Sous sa forme actuelle, l'écurie Williams est engagée en Formule 1 sans discontinuer depuis 1975. La structure fondée par Frank Williams a entamé au printemps un processus de recherche de nouveaux investissements, qui pourrait aller jusqu'à une vente partielle ou totale de l'équipe de course.