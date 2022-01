Chez Williams, Albon découvre "une grande équipe"

Recruté par Williams pour la saison 2022, Alexander Albon a passé sa première journée de travail à Grove mercredi. Le Thaïlandais a commencé à prendre ses marques et, surtout, à faire connaissance avec ses ingénieurs ainsi qu'avec l'équipe qui l'entourera cette année. Sur la touche l'an dernier après avoir perdu son volant chez Red Bull Racing, il a patienté en courant en DTM tout en demeurant réserviste pour la firme autrichienne, qui l'a libéré lorsque l'opportunité Williams s'est présentée. Il aura la lourde tâche de succéder à George Russell aux côtés de Nicholas Latifi.

À Grove, Alex Albon a déjà passé du temps dans le simulateur pour découvrir la future FW44. Néanmoins, il a surtout été surpris par l'ampleur prise par l'équipe en dépit de son image familiale, même si celle-ci a beaucoup moins lieu d'être depuis qu'elle a été cédée en 2020 au fonds d'investissement Dorilton Capital.

"Certains voient Williams comme une équipe intimiste, mais elle reste énorme", assure-t-il. "Il y a encore beaucoup de gens ici, du marketing à l'aéro, de l'atelier d'usinage à la comptabilité, c'est une grande équipe. J'ai vu beaucoup de nouveaux visages et je ne suis pas certain de me souvenir des noms de tout le monde, mais c'était génial de les rencontrer."

"C'est une équipe très internationale et il y a beaucoup de noms que je n'ai pas encore retenus, mais ça viendra ! Mis à part ça, j'ai pu rencontrer mon côté du garage pour ce qui est de l'ingénierie, ainsi qu'à travers le travail dans le simulateur. Nous avons appris comment nous allions travailler, ainsi que ce qui me convient et ce qui leur convient."

Malgré une année sans courir en Grand Prix, Alex Albon se montre optimiste avant ce qui sera ça troisième saison complète en Formule 1, fort de son passage chez AlphaTauri puis chez Red Bull, même si ce dernier s'est conclu par une mise à l'écart au profit de Sergio Pérez pour 2021.

"Ce sera ma troisième année en F1 mais j'ai l'impression d'avoir acquis beaucoup d'expérience au fil du temps", avance-t-il. "Je ne suis plus ce rookie qui débarque, je sais ce que je fais et ce que je veux. C'est génial de pouvoir travailler avec cette équipe qui va m'écouter ; nous allons nous écouter les uns les autres et essayer de tirer le maximum de cette voiture."

Pour l'anecdote, cette première journée à Grove s'est également soldée par une petite frayeur pour le pilote thaïlandais. "Dès le premier jour, j'ai déjà perdu mes clés de voiture, mais nous les avons retrouvées", raconte-t-il. "Je pensais les avoir laissées sur le plateau repas et j'étais sur le point d'aller fouiller dans les poubelles, mais heureusement elles étaient juste à côté du canapé dans la salle du simulateur."

Propos recueillis par Jonathan Noble