Williams annonce un nouveau directeur technique

À la suite de l'arrivée l'an passée de Dorilton Capital comme nouveau propriétaire en lieu et place de la famille Williams et après la nomination de Jost Capito comme PDG, l'écurie britannique poursuit sa mue avec la venue dans ses rangs de François-Xavier Demaison au poste de directeur technique, en charge notamment des départements design et aérodynamique.

Demaison a passé la dernière décennie chez Volkswagen, qu'il a rejoint en 2011, où il a notamment été responsable du développement technique de l'ID.R, la voiture électrique ultra performante de la marque allemande qui a signé de nombreux records à Pikes Peak et au Nürburgring. Il a également participé à la conception de la Polo R WRC qui a remporté tous les titres WRC en jeu entre 2013 et 2016.

Auparavant, il a travaillé chez Renault et Peugeot pour des projets liés à la Formule 1, au Tourisme ou au Rallye, avant d'être nommé ingénieur en chef par l'équipe Subaru en WRC. Depuis 2016, il était directeur technique de Volkswagen et sa responsabilité couvrait l'ensemble des projets liés aux sports mécaniques.

"Je suis vraiment impatient de rejoindre Williams Racing, alors que l'équipe se lance dans une aventure enthousiasmante pour retrouver son niveau de performance", a déclaré Demaison. "Cela va être un grand défi, mais je suis impatient de le relever. L'écurie a une excellente équipe composée de personnes talentueuses, et j'espère pouvoir travailler avec elles et avec la direction afin d'aider à tracer le chemin pour l'avenir et à atteindre les objectifs."

"Nous sommes ravis d'accueillir FX dans l'écurie", a pour sa part ajouté Jost Capito, qui connaît bien le Français pour avoir collaboré avec lui chez Volkswagen. "J'ai été le témoin de ce dont il est capable côté technique, et ses succès sportifs parlent d'eux-mêmes. Recruter quelqu'un de son calibre au sein de notre équipe technique, qui est déjà expérimentée, aidera à montrer la voie à suivre pour notre structure et à renforcer notre écurie. Je suis convaincu que ses connaissances contribueront à un autre grand pas en avant vers notre ambition de retrouver la victoire. Chez Williams, un défi enthousiasmant nous attend, et je suis impatient de voir FX y contribuer alors que nous poursuivons cette aventure."