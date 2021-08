Williams a besoin de "plus de points" pour rester huitième

L'écurie Williams était certainement une grande gagnante du chaotique Grand Prix de Hongrie, avant la trêve estivale : ses pilotes Nicholas Latifi et George Russell se sont classés septième et huitième, permettant à l'équipe de marquer dix points – plus que lors des 70 courses précédentes réunies.

Williams s'est ainsi hissé au huitième rang du championnat des constructeurs à la mi-saison, devançant nettement Alfa Romeo (trois points) et Haas, dont le compteur reste vierge. Cependant, Jost Capito se méfie de la menace que pourrait encore représenter la structure de Hinwil.

"Nous avons eu un résultat fantastique en Hongrie, avec dix points et le meilleur résultat de l'écurie depuis 2017", déclarait le PDG de Williams Racing avant l'exploit de George Russell à Spa-Francorchamps, une deuxième place en qualifications. "C'était vraiment fantastique, c'était un gros coup de fouet au niveau de la confiance et de l'état d'esprit pour toute l'équipe. Passer à la huitième place du championnat est absolument fantastique."

"Désormais, tout le monde est complètement vigilant et se bat pour que nous restions en huitième position. Je suis sûr qu'il nous faut plus de points pour ça, nous devons donc être vraiment concentrés et nous battre durement course après course."

Il va donc s'agir de capitaliser sur les courses inhabituelles, comme ce pourrait être le cas du Grand Prix de Belgique, puisque la pluie est annoncée. "Je pense que les huitième, neuvième et dixième équipes ne marqueraient pas de points lors d'une course standard, normale, sur le sec, sans incident, car nos voitures sont trop lentes", analyse Capito.

"Cela signifie que s'il y a des circonstances exceptionnelles et que quelque chose se produit, il faut être absolument irréprochable et avoir une stratégie fantastique, prendre de bonnes décisions, faire de très bons arrêts au stand. Tout le monde doit être parfait pour marquer les points quand ils sont disponibles, car nous ne pouvons pas nous battre pour les points lors d'une course normale."

Propos recueillis par Luke Smith