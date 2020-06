Williams a bouclé sa réorganisation technique

Le mois dernier, Williams a annoncé la création d'un poste de directeur général, confié à sa recrue Simon Roberts. Ce dernier jouit d'une belle réputation dans le paddock, où il a longtemps œuvré pour McLaren, et a pris ses fonctions au début du mois. Désormais, l'organigramme aux postes clés ne devrait plus bouger, après de nombreux changements réalisés récemment.

"Simon est une recrue fantastique pour l'équipe et nous sommes vraiment enthousiastes", assure Claire Williams, directrice adjointe de l'écurie. "Il a une expérience fantastique et dans son rôle, il coordonnera la technique et l'exécution des opérations. C'est un rôle qui nous enthousiasme et nous pensons que Simon fera vraiment un travail formidable dans ce domaine. Nous avons également renforcé notre équipe technique, après une période de restructuration par laquelle nous sommes passés l'an dernier. David Worner est notre chef designer, et Jonathan Carter est arrivé de chez Renault pour être chef designer adjoint et directeur de la conception."

"Nous avons énormément travaillé sur la restructuration de nos groupes technique et opérationnel. Simon est la dernière pièce du puzzle. Pour le moment, la structure est comme nous voulions qu'elle soit. Nous en sommes très satisfaits et nous allons la laisser suivre son cours. Nous pensons que ça fonctionnera bien, donc dans l'immédiat il n'y aura pas de projet pour recruter d'autres personnes pour la partie ingénierie."

Williams ne cache pas sa quête d'investissement pour disposer de meilleures ressources, mais son objectif n'est pas d'utiliser un tel pécule – s'il arrive – pour recruter de grands noms. L'écurie estime que cet argent pourrait être bien plus utile ailleurs.

"Avec une écurie de Formule 1, si vous lui donnez de l'argent à dépenser, elle le dépensera immédiatement", explique Claire Williams. "Si vous en donnez aux ingénieurs, ils le dépenseront même encore plus vite et ils en voudront plus. [Nous voulons] un investissement afin d'assurer notre succès sportif. Cela veut évidemment dire investir dans l'infrastructure. Je ne crois pas que nous ayons besoin d'investir dans du personnel dirigeant. Je pense que nous avons ce qu'il faut. La question de savoir si nous avons besoin de plus de personnel au rang inférieur sera étudiée. Mais nous avons des projets. Je ne veux pas entrer dans les détails à ce sujet, mais c'est à cela que sera destiné l'investissement."

