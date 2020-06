Williams cherche "la meilleure issue pour l'équipe"

Ouvertement en quête d'investisseurs, Williams est ouvert à toutes les hypothèses qui peuvent aller d'une prise d'actionnariat à une vente totale de l'écurie. L'emblématique structure de Grove l'a annoncé il y a quelques semaines, précisant qu'il s'agissait d'une stratégie réfléchie visant à assurer son avenir économique mais aussi sportif. C'est ce que confirme aujourd'hui Claire Williams, évoquant une décision murement réfléchie et motivée par l'envie de retrouver un bon niveau de compétitivité dans les années à venir, et ne plus avoir pour unique but que celui de survivre en Formule 1.

"Nous avons commencé à discuter du besoin d'un nouvel investissement l'an dernier, avant même que le virus ne soit à l'horizon", précise la directrice adjointe de l'équipe à Autocar. "Nous avons décidé que, si nous voulions un jour reprendre du poil de la bête, nous avions besoin de soutien au-delà de ce que nous pouvons recevoir des primes de la F1 ou du sponsoring. Notre volonté première est de trouver la meilleure issue pour l'équipe. Si cela signifie une vente complète, c'est d'accord. Si cela passe par la vente d'une majeure partie, alors qu'il en soit ainsi. Ou si ça veut dire que quelqu'un veut venir travailler à nos côtés, c'est fantastique. Nous pourrions probablement réunir les fonds nécessaires pour continuer, mais c'est ce que nous faisons depuis trop longtemps. Il est temps de changer."

Selon Claire Williams, l'écurie fondée par son père Frank a de quoi attirer des investisseurs, dans une situation actuelle "complètement modifiée par les nouvelles règles" décidées au plus haut niveau, avec une accélération dans le sens d'une réduction des coûts. "Nous avons collectivement pris conscience du fait que nous devions faire mieux pour créer une parité en F1 et réduire les coûts", rappelle-t-elle, précisant également que le statut d'équipe indépendante ne serait pas un frein : "Jusqu'à présent, être indépendant n'avait pas beaucoup de sens. Mais nous croyons, et heureusement pour les nouveaux administrateurs, que le fait d'avoir sa propre conception et ingénierie ne devrait pas être un désavantage."

Dernièrement, Williams a annoncé avoir définitivement bouclé la réorganisation de son équipe dirigeante, y compris dans le domaine technique. Le besoin de ressources se fait désormais sentir ailleurs. "L'année dernière, dans le cadre d'une initiative visant à renforcer l'esprit d'équipe, nous avons fait une grosse série de séminaires avec 15-20 personnes pour tout notre personnel, soit plus de 700 personnes", explique Claire Williams. "Presque tous les services ont signalé un besoin de personnel supplémentaire. Cela veut dire environ 50 personnes de plus, et nous les aurions certainement si nous le pouvions."

