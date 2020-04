Chômage partiel et baisse des gros salaires chez Williams

Après McLaren la semaine dernière, l'équipe Williams annonce avoir mis au chômage technique une partie de son personnel, alors que la pandémie de COVID-19 frappe durement de nombreux pays. La saison de Formule 1 n'a pas pu débuter, et il est impossible à l'heure actuelle de dire si ou quand elle sera lancée, même si ses dirigeants espèrent toujours mettre sur pied un calendrier alternatif de 15 à 18 Grands Prix, qui débuterait cet été.

Depuis l'annulation du Grand Prix d'Australie à quelques heures du début des hostilités le mois dernier, les annonces se sont enchaînées tandis que plusieurs pays en Europe ont recours au confinement. En F1, outre le report de la réglementation technique 2021 à 2022, il a été décidé d'avancer la trêve estivale afin que les équipes observent en mars et avril une période d'inactivité de 21 jours. Celle-ci pourrait être prolongée, malheureusement le contexte actuel est rude et force les structures à s'adapter tant que possible.

"En raison de la situation du moment provoquée par le COVID-19, Williams Racing a temporairement mis au chômage un certain nombre de ses employés, dans le cadre d'une série de mesures de réduction des coûts", annonce ce lundi l'écurie de Grove.

Ce recours au chômage partiel, avec la sollicitation d'aides gouvernementales mises en place en Grande-Bretagne, a été institué le 1er avril. L'écurie dirigée par Frank et Claire Williams précise que les mesures prises dureront "jusqu'à la fin du mois de mai" et que, dans le même temps, les cadres dirigeants et les pilotes subiront une perte de salaire de 20%.

"Ces décisions n'ont pas été prises à la légère", conclut l'équipe dans un communiqué. "Néanmoins, notre objectif est de protéger les emplois et notre personnel à Grove, et de faire en sorte qu'il puisse reprendre un travail à temps plein lorsque la situation le permettra."