Williams conserve Jack Aitken comme pilote de réserve

L'an passé, Jack Aitken a disputé pour Williams le Grand Prix de Sakhir, le Britannique suppléant alors George Russell qui assurait lui-même le remplacement chez Mercedes de Lewis Hamilton, infecté par le COVID-19. Sa course, terminée à la 16e place, avait surtout été marquée par un tête-à-queue à la sortie du dernier virage et un léger contact avec les barrières de sécurité qui lui avait faire perdre son aileron avant, provoquant le Safety Car qui allait totalement rebattre les cartes de l'épreuve, coûtant sans doute, ironiquement, la victoire à Russell.

Aitken avait également pris part à plusieurs séances d'Essais Libres 1 et aux essais de jeunes pilotes d'Abu Dhabi. L'écurie Williams, désormais dirigée par Dorilton Capital, a décidé de lui renouveler sa confiance pour 2021.

"Après m'avoir offert l'un des moments les plus spéciaux de ma carrière à ce jour l'année dernière, je suis absolument ravi de continuer avec Williams au poste de pilote de réserve", a déclaré le pilote. "Pendant le peu de temps que j'ai passé à Grove, je me suis déjà fait de nombreux amis et j'ai un profond désir de réussite au sein de l'équipe."

"Le professionnalisme et l'éthique du travail de chacun ici est quelque chose qui me fait porter ma tenue avec fierté, et ayant eu un avant-goût de la compétition lors du Grand Prix de Sakhir l'année dernière, je suis tout à fait déterminé à apporter le plus grand soutien possible tout en poursuivant mon développement en tant que pilote de course. Je compléterai ce rôle par d'autres programmes, qui seront annoncés prochainement, qui m'aideront à atteindre cet objectif et me donneront l'occasion d'élargir encore mes compétences."

En 2020, Aitken disputait également sa troisième campagne en Formule 2, au sein de l'équipe Campos. Il ne devrait pas continuer sa carrière dans ce championnat et semble plutôt lié à un passage en Endurance.

"Nous sommes heureux de garder Jack pour la saison 2021", a déclaré le directeur de l'équipe Williams, Simon Roberts. "C'est un grand talent et il est rapidement devenu un membre très apprécié de l'équipe."

"Il nous a vraiment impressionnés avec sa performance au Grand Prix de Sakhir l'année dernière à Bahreïn, relevant le défi au pied levé pour réaliser une solide performance tout au long du week-end. Jack est quelqu'un de talentueux qui travaille incroyablement dur, et nous sommes impatients de le voir contribuer à l'équipe une fois de plus cette saison."