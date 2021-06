Williams devient "de plus en plus attrayant" selon Capito

L'édition 2021 de la "silly season", période dédiée aux rumeurs et transferts en Formule 1, débute à peine. Et l'un des grands enjeux cette année implique Mercedes et Williams. Les contrats des deux pilotes de la marque à l'étoile arrivent bientôt à leur terme, et l'équipe pourrait faire appel à son protégé et pilote Williams, George Russell, si Lewis Hamilton ou Valtteri Bottas venaient à partir.

Toutefois, Toto Wolff, directeur de l'écurie allemande, se garde le droit de patienter quelques Grands Prix de plus avant de prendre sa décision finale. Cela pousse donc Williams à attendre également mais Jost Capito n'est pas contrarié pour autant. Le team principal n'est pas pressé de finaliser ses plans pour 2022 en raison de la popularité grandissante de son équipe.

"Je pense que nous avons le temps", a-t-il déclaré. "Quand je vois nos contacts, beaucoup de pilotes veulent venir chez Williams. Ils voient ce que les nouveaux propriétaires ont fait et continuent de faire. Ils voient qu'il y a un investissement, des changements et qu'il y a un bon état d'esprit. Ils savent que Williams s'occupe bien des pilotes et des employés. Dans les mois à venir, je suis sûr que Williams deviendra de plus en plus attrayant pour les pilotes. C'est pourquoi nous ne sommes pas pressés."

Arrivé chez Williams en 2019, George Russell fait figure de superstar à Grove. Le Britannique a multiplié ses passages en Q2 ces dernières années et n'a jamais été battu par ses coéquipiers, Robert Kubica et Nicholas Latifi, le samedi. Voir le lauréat 2018 de la Formule 2 s'en aller serait alors une "perte énorme" selon Dave Robson, directeur performance.

D'aucuns assurent que les spéculations incessantes autour de l'avenir de Russell pourraient le distraire. Capito n'a toutefois aucune inquiétude quant à l'état de concentration de son pilote. "Il a une personnalité très forte", a-t-il indiqué. "Il sait ce qu'il vaut et quelles sont ses capacités. Je pense qu'il est très détendu. Il est heureux avec nous cette année. Il aimerait que la voiture soit plus compétitive mais il voit que l'équipe va de l'avant. C'est pourquoi il est très confiant, [les rumeurs] ne le dérangent pas."

