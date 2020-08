L'écurie Williams a été vendue dans son intégralité

Quelques semaines après avoir annoncé officiellement le lancement d'un processus pour rechercher de nouveaux investisseurs, l'équipe Williams change de mains. Ce scénario n'était pas exclu et c'est celui qui a été privilégié puisque c'est une vente totale de l'écurie qui est officialisée ce vendredi. Williams Racing a ainsi été racheté par Dorilton Capital, avec l'ambition de ramener la structure créée par Frank Williams dans les années 70 dans une position plus compétitive. L'annonce survient dans la foulée de la signature des nouveaux Accords Concorde, qui a été confirmée en milieu de semaine et engage l'équipe jusqu'en 2025.

Dorilton Capital est un fonds d'investissement privé basé aux États-Unis, qui a déjà à son actif plusieurs opérations de ce genre. Tout en changeant de mains, l'écurie assure que les nouveaux propriétaires ont une parfaite compréhension de l'identité et de l'héritage de l'écurie, et qu'ils respecteront ses valeurs ainsi que sa culture tout en essayant de la faire entrer dans une nouvelle ère. Il est d'ores et déjà annoncé que l'écurie demeurera dans ses locaux historiques de Grove.

La fin d'une "équipe familiale"

"L'examen stratégique a été un processus utile et a prouvé que tant la Formule 1 que Williams ont de la crédibilité et de la valeur", explique Claire Williams, directrice adjointe de l'équipe. "Nous sommes à présent parvenus à une conclusion et nous sommes ravis que Dorilton soit le nouveau propriétaire de l'équipe. Lorsque nous avons entamé ce processus, nous voulions trouver un partenaire qui partageait la même passion et les mêmes valeurs, qui reconnaissait le potentiel de l'équipe et qui pouvait libérer sa puissance. C'est exactement ce que nous avons trouvé avec Dorilton. Des gens qui comprennent le sport et qui savent ce qu'il faut pour réussir. Des gens qui respectent l'héritage de l'équipe et qui feront tout pour qu'elle réussisse à l'avenir."

"Dans notre famille, nous avons toujours fait passer notre équipe en premier. Faire en sorte que l'équipe réussisse à nouveau et protéger notre personnel a été au cœur de ce processus depuis le début. C'est peut-être la fin d'une époque pour Williams en tant qu'équipe familiale, mais nous savons qu'elle est entre de bonnes mains. La vente assure la survie de l'équipe, mais surtout, elle ouvre la voie au succès. Nous sommes extrêmement reconnaissants à Dorilton pour la confiance dont ils ont fait preuve à l'égard de notre équipe et nous nous réjouissons de travailler avec eux désormais. Je tiens également à remercier le conseil d'administration de Williams et nos conseillers qui ont travaillé sans relâche au cours des derniers mois pour que cela se réalise, ainsi que nos employés qui sont restés fidèles."

Président de Dorilton Capital, Matthew Savage insiste sur les "perspectives de l'entreprise" pour justifier le rachat de Williams, avec l'ambition d'ouvrir une nouvelle page couronnée de succès pour le team. "Nous pensons être le partenaire idéal pour la compagnie grâce à notre style d'investissement flexible et patient, qui permettra à l'équipe de se concentrer sur son objectif, qui est de revenir à l'avant de la grille", promet-il. "Nous sommes impatients de travailler avec Williams pour effectuer un examen détaillé de l'entreprise afin de déterminer dans quels domaines les nouveaux investissements devraient être dirigés. Nous sommes également conscients des installations de classe mondiale qui se trouvent à Grove et nous confirmons qu'il n'est pas prévu de délocaliser."

Pour Mike O'Driscoll, PDG de Williams, l'opération officialisée aujourd'hui "marque une nouvelle étape dans l'Histoire de Williams". Il estime que "la compagnie a achevé avec succès son examen stratégique et nous sommes heureux d'annoncer la vente à Dorilton Capital, qui offre aux actionnaires une issue favorable et garantit l'avenir à long terme de la compagnie".