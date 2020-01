Engager Russell, "une des meilleures décisions" de Williams

Williams a rencontré de grandes difficultés en 2019 et a décidé de promouvoir Nicholas Latifi depuis la Formule 2, pour l'aligner aux côtés de George Russell, qui disputera sa seconde saison en F1. Russell a dominé son équipier, Robert Kubica, en 2019, bien que le Polonais ait inscrit le seul point de l'équipe en Allemagne. Claire Williams, qui avait déjà dit avoir été soufflée par l'approche du Britannique, a assuré que le Champion 2018 de F2 a largement aidé son team, bien qu'il débutait.

"Quand vous êtes une équipe qui ne fonctionne pas très bien, vous devez prendre en compte la personnalité des pilotes bien plus que vous ne le feriez dans une autre situation", a déclaré Williams. "George et Nicholas ont le type de personnalité que nous cherchons, puisqu'ils comprennent l'importance de leur rôle dans le développement de l'équipe, à savoir se montrer motivants et inspirants."

"Je pense que nous sommes heureux de pouvoir faire ça. Il faut toujours quelques courses avec les débutants, comme le sera Nicholas [en 2020], pour réussir à s'adapter à différentes choses, mais nous savons qu'il apprend vite et il sera vite au niveau. Nous connaissons tous le talent de George, le mettre dans la voiture [en 2019] n'a pas été à notre détriment, je pense en fait que ça a été l'une des meilleures décisions que nous avons prises ces dernières années. Donc je ne pense pas que l'on s'égare en ayant deux jeunes pilotes, car nous savons ce dont ils sont capables."

Williams sait que cette saison sera la dernière du règlement actuel, et que son équipe doit faire de grands progrès pour se rapprocher du peloton l'an prochain. Après que Latifi a déclaré à Abu Dhabi que "deux mauvaises années ne définissent pas l'héritage d'une équipe", Williams a appuyé les propos de son nouveau pilote : "Nous avons eu deux années difficiles, mais comme l'a clairement dit Nicholas, deux saisons difficiles ne définissent pas une équipe."

"Je n'ai jamais dit que ça serait rapide, cela prend du temps, mais nous avons subi des transformations considérables au sein de l'équipe depuis 14 mois, et nous voyons les résultats de ce travail commencer à payer. Nous avons des objectifs, comme toutes les équipes dans le paddock. Nous sommes satisfaits de ces objectifs, par rapport à notre position actuelle. Mais c'est toujours un défi d'atteindre ces buts. Je pense que la FW43 marquera un progrès par rapport à [sa devancière], et c'est ce sur quoi on travaille à l'usine, car nous voulons donner à George et Nicholas une voiture avec laquelle ils peuvent prouver leurs capacités."