Les deux Williams auront des évolutions à Silverstone

Après avoir montré des signes très encourageants lors des trois premiers Grands Prix de la saison, plus particulièrement en qualifications, Williams prévoit de doter George Russell et Nicholas Latifi d'évolutions complètes sur leurs monoplaces respectives le mois prochain. À Budapest le week-end dernier, tous les deux sont passés en Q2 mais le rythme de course s'avère encore trop juste et l'écurie n'a pas encore ouvert son compteur de points.

Williams met les bouchées doubles pour faire évoluer la FW43 et disposait déjà de nouveautés en Autriche et en Hongrie, mais le package était limité au niveau de la quantité de pièces. Elles ont ainsi été utilisées alternativement sur les deux monoplaces lors des deux derniers Grands Prix. Sur le Hungaroring, c'est Russell qui en disposait pour les qualifications et la course, ce qui explique notamment l'écart de performance entre les deux pilotes.

"Les voitures sont un peu différentes, et en l'absence des médias ou des photographes, tout le monde ne l'a pas vu", révèle Dave Robson, directeur de la performance du véhicule chez Williams. "Nous avons une évolution qui a alterné d'une voiture à l'autre pour les deux derniers Grands Prix, car nous n'avions qu'un seul ensemble de pièces. George l'avait ce week-end et je pense que ça a probablement joué. C'est assez puissant, donc Nicholas allait probablement trouver les choses plus difficiles par rapport à George."

Robson n'est pas entré dans le détail de ces évolutions introduites sur la monoplace de Grove, mais la Williams a été aperçue avec plusieurs nouveaux éléments ces deux dernières semaines, notamment suspension amincie à l'avant, qui permet de réaliser des gains aérodynamiques.

Une petite ailette située près du cockpit a aussi été repérée, utilisée de manière asymétrique pour le Grand Prix de Styrie mais des deux côtés de la voiture en Hongrie.

Les différences entre les deux spécifications ont enfin été observées au niveau de l'aileron arrière, qui n'était pas le même pour Russell et Latifi.

Williams ne quantifie pas le gain de performance procuré par ces évolutions mais l'estime suffisamment important pour que les deux pilotes puissent bénéficier à Silverstone lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. "Nous avons eu des qualifications sous la pluie [en Autriche], donc c'est dur à dire, mais je pense que nous avons expérimenté le fait de rouler avec et de rouler sans, et nous sommes convaincus du fait que ça procure un avantage clair", conclut Robson. "Ils en seront donc tous les deux pourvus lors du prochain Grand Prix à Silverstone."