Williams fêtera ses 750 Grands Prix de F1 à Monaco

Fondée fin 1977 par Frank Williams et Patrick Head, l'écurie Williams Racing célèbrera dans une dizaine de jours son 750e Grand Prix de Formule 1 sous l'entité qu'on lui connaît depuis plus de quarante ans. Les statistiques peuvent être établies différemment selon les incarnations de l'équipe dont l'on tient compte ainsi que la méthode de comptage des engagements en Grand Prix, mais c'est ce chiffre qu'a retenu l'équipe de Grove. Seules les écuries Ferrari (1012) et McLaren (884) comptent plus de départs à leur actif.

L'association entre une course aussi mythique que le Grand Prix de Monaco et le nom de Williams est une aubaine pour l'écurie britannique, qui souhaite mettre en avant sa riche histoire et ne rien oublier du passé. Car faut-il le rappeler, l'écurie a changé de mains l'année dernière après le retrait de la famille Williams, qui a cédé l'entreprise au fonds d'investissement Dorilton Capital. Depuis leur arrivée, les nouveaux propriétaires ont toujours assuré leur volonté de préserver l'héritage de Williams, à commencer par son nom et sa base historique de Grove, au Royaume-Uni.

Lire aussi : Pourquoi la "famille" passe toujours en premier chez Williams

En 44 saisons consécutives de Formule 1, Williams Racing compte toujours parmi les plus beaux palmarès de la catégorie reine malgré ses difficultés traversées depuis plusieurs années. On dénombre neuf titres de Champion du monde des constructeurs, sept titres de Champion du monde pilotes, 114 victoires (dont 33 doublés), 128 pole positions et 312 podiums.

Pour célébrer son 750e Grand Prix, Williams a décidé de solliciter ses supporters, ses employés ainsi que toutes les personnalités du sport automobile qui le souhaitent en mettant à leur disposition un calculateur permettant de compter le nombre de Grands Prix qui ont eu lieu depuis qu'ils suivent les aventures de l'équipe.

Lors du Grand Prix de Monaco, la FW43B de George Russell et Nicholas Latifi ainsi que les membres de l'écurie arboreront un logo spécial "750 Grands Prix". L'écurie va également tirer au sort 100 personnes dont le nom figurera sur le Halo de la monoplace tout au long du week-end en Principauté.

"Williams a toujours été une affaire de personnes : celles qui travaillent pour l'équipe ainsi que nos fans à travers le monde", souligne Jost Capito, PDG de Williams Racing. "Cet événement marquant est l'occasion de célébrer tous ceux qui ont participé à cette aventure de 750 Grands Prix, et qui la poursuivront avec nous alors que l'écurie entre dans une nouvelle ère."