Williams et Gulf monteront en puissance, jusqu'à la livrée spéciale ?

Pour la saison 2023, Williams s'est offert un nouveau partenaire de choix puisque Gulf rejoint l'écurie anglaise. Les logos du pétrolier figurent sur la livrée de la future FW45, présentée ce lundi, preuve de sa volonté de rester impliqué en Formule 1 après avoir quitté McLaren en fin d'année dernière. Marque emblématique dans l'univers du sport automobile, Gulf fait une arrivée plutôt discrète chez Williams mais sa présence devrait se renforcer au fil des mois, avec de possibles opportunités marketing. L'hypothèse d'une livrée spéciale, comme cela s'était fait avec McLaren au Grand Prix de Monaco 2021 et avec des retombées très positives, n'est d'ailleurs pas écartée.

"Naturellement, tout ce que l'on fera à l'avenir devra être plus important et meilleur qu'auparavant", prévient Mike Jones, PDG de Gulf Oil International. "On a beaucoup de fans de Gulf à travers le monde entier, on a énormément de requêtes pour notre livrée. On veut que notre livrée soit spéciale. On lance un certain nombre de projets centrés sur les fans. On a toujours le sentiment que Gulf est la marque préférée des fans. Et on veut vraiment que le public se sente impliqué. Alors bien sûr, on étudie différentes solutions pour ça, dans tout l'univers de la Formule 1. Et on lancera nos projets dans un avenir proche."

Directeur commercial de Williams, James Bower confirme cette volonté d'aller plus loin et de monter en puissance au fil des mois avec ce nouveau partenaire emblématique.

"On s'est mis d'accord sur une présence qui s'étendra sur toute la saison, vous l'avez vu aujourd'hui", précise-t-il. "On pense que ça va être très efficace. Vous venez de découvrir la voiture, mais il y a d'autres points de contact dans l'équipe. On peut penser aux moments clés d'un Grand Prix, par exemple le ravitaillement, qui a des liens avec notre partenariat et notre équipe de mécaniciens, ou à d'autres éléments. On est très attentifs à la manière d'utiliser et de donner vie à ces atouts emblématiques. Je pense qu'il y a le potentiel pour que les choses se transforment, comme Mike l'a dit, avec une 'activation' plus large auprès des fans. Ce que vous avez vu aujourd'hui n'est qu'un début, et vous en verrez davantage lorsque l'équipe sera en piste et sera vraiment à pied d'œuvre pendant la saison."

Pour Gulf, ce nouveau chapitre avec Williams intervient dans la foulée d'une aventure qui a atteint avec McLaren "une fin naturelle" au terme de la saison 2022. "On a eu un grand partenariat avec McLaren, avec de vrais moments forts", rappelle-t-il. "La livrée de Monaco, je crois, en a été l'apogée. On avait probablement accompli tout ce que l'on pouvait avec McLaren en Formule 1, donc on a commencé à chercher ailleurs pour que Gulf continue avec la F1. On a beaucoup discuté des projets de Williams, pas seulement pour 2023 mais aussi pour l'avenir. Et on croit vraiment que Williams va dans la bonne direction, et que beaucoup de choses s'y passent."

Lire aussi : Williams dévoile la livrée de sa FW45 pour 2023