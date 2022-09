Williams pourrait s'inspirer des réglages de Spa pour le GP d'Italie

Les réglages agressifs effectués par Williams au Grand Prix de Belgique, avec une traînée et des appuis réduits, ont aidé Alexander Albon à contenir un groupe de cinq pilotes et à récolter le point de la dixième place. Une performance d'autant plus impressionnante que l'équipe de Grove n'avait atteint le top 10 que deux fois précédemment, à Melbourne et à Miami.

Les longues lignes droites qui composent le circuit de Monza, théâtre du Grand Prix d'Italie, peuvent donc être favorables à la Williams FW44. Et selon Dave Robson, responsable performance de l'équipe, l'on songe même à rendre les ailerons de la monoplace encore plus fins ce week-end.

"Nous avons quelques options pour réduire encore plus la traînée qu'à Spa", confie Robson à Motorsport.com. "Nous devrons attendre de voir quelles seront les conditions de piste à Monza pour savoir si ce sera la bonne chose à faire en raison [des exigences] d'appui. Mais nous pouvons clairement réduire notre niveau de traînée."

"Nous allons attendre de voir ce que les gens vont faire et si nous aurons toujours un avantage en ligne droite. Mais si nous pouvons [réduire la traînée] et sortir de la Parabolica de manière raisonnable, alors je pense que nous chercherons à le faire à nouveau."

Robson précise toutefois que la recherche de la meilleure vitesse de pointe n'est pas ce qui a motivé Williams au Grand Prix de Belgique. Si les FW44 étaient si rapides dans les Ardennes belges, c'est parce que ces réglages-là permettaient avant tout d'obtenir le temps au tour le plus compétitif.

"Notre vitesse de pointe par rapport aux autres est évidemment ce qui nous a aidé en course [à Spa] mais nous n'avons pas [choisi ces réglages] pour la vitesse de pointe en particulier, nous avons fait ce que nous pensions être le meilleur choix pour le temps au tour", ajoute-t-il.

"Nous voulions être rapides en ligne droite parce que nous savions que nous allions hériter de quelques positions avec les pénalités moteur, mais ce n'était pas notre principale motivation pour les réglages de la voiture. Évidemment, Monza est un peu différent et cela dépendra de ce que les autres apporteront."

Propos recueillis par Alex Kalinauckas