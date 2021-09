Williams : "Nous n'aurions jamais pensé à ce scénario"

En première partie de saison, Williams souffrait d'un grand problème de différence de rythme entre les qualifications et la course. Toujours au rendez-vous le samedi, les performances de George Russell n'étaient pas récompensées, le Britannique glissant inexorablement vers le fond du classement en course. Mais en Italie, l'inverse s'est produit. Russell et son coéquipier Nicholas Latifi ont déçu en qualifications avant de redresser la barre le dimanche en ralliant l'arrivée en neuvième position pour le futur pilote Mercedes et en onzième position pour le futur coéquipier d'Alexander Albon.

Ainsi, selon Jost Capito, le Grand Prix d'Italie a prouvé que le rythme des Williams FW43B s'était amélioré. "Je pense que les points sont bons à prendre, mais ce qui est vraiment satisfaisant, c'est de voir que nous pouvons nous battre avec les Alpine et les Aston Martin", a-t-il glissé à Motorsport.com.

"C'est vraiment bien, nous n'aurions jamais pensé à ce scénario en début de saison. De plus, je pense que les progrès réalisés entre le vendredi et le dimanche [à Monza] étaient très impressionnants. C'est le principal. C'est bon d'avoir des points, mais nous avons eu besoin d'un petit coup de pouce, avec l'accident [de Verstappen et Hamilton]. Sans ça, nous n'aurions rien eu."

Mais il n'y a pas que des avantages à bondir dans la hiérarchie en très peu de temps, car Williams aborde désormais les prochaines courses du calendrier dans le flou. Les données récoltées l'an passé, avec une monoplace moins performante, ne sont plus pertinentes. Néanmoins, cela ne semble pas être un problème pour Capito

"Lorsque l'on regarde l'année dernière et cette saison, [nos performances] ont beaucoup changé", a reconnu le directeur d'équipe. "Je pense que si l'on a à l'esprit [une idée de ses performances], bonnes ou mauvaises, en se rendant sur un circuit, ce sera plus difficile. Donc on doit se concentrer sur chaque circuit et faire le meilleur travail possible dès le vendredi. Je suis très satisfait des progrès entre le vendredi et la course. On se concentre sur les points et c'est super lorsque nous les atteignons."

Capito a également fait l'éloge de Latifi, qui pointait devant Russell en Italie avant l'intervention du Safety Car, ce qui a redistribué les cartes et donné un avantage au Britannique. "Bien sûr, George a été chanceux avec le Safety Car et Nicky [Latifi] a été malchanceux. Nicky a fait une superbe course. Il s'est arrêté juste avant la sortie du Safety Car, donc il a manqué de réussite parce qu'il avait une bonne avance sur George et aurait pu rester devant lui."

"Il est vraiment performant, il s'améliore de jour en jour. Nous devons maintenant continuer à pousser pour qu'il garde cette confiance, parce qu'il a connu de bons week-ends mais il a eu moins de chance que George. J'espère que la chance sera bientôt de son côté."