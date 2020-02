Williams : "La FW43 est une évolution de la FW42"

Avec une réglementation technique similaire à celle de l'année passée, la saison 2020 s'annonce difficile pour une écurie Williams qui a écumé les fonds de grille tout au long de la campagne précédente, ne parvenant à arracher un point que lors d'un Grand Prix d'Allemagne perturbé par la pluie.

Williams vient de présenter sa FW43 pour la saison à venir, et ses ingénieurs expliquent que faire évoluer la FW42 était la meilleure utilisation possible des ressources humaines et financières de l'équipe.

"Comprendre les faiblesses de la FW42 était notre priorité, et nous avons soigneusement choisi les pièces de la voiture à développer, celles qui allaient nous donner le plus de performance pour les ressources dont nous disposons", détaille Doug McKiernan, directeur du design. "Le concept de la FW43 est qu'il s'agit d'une évolution continue de la FW42, sans changement fondamental du concept de design. Ce qui montrera vraiment que nous sommes sur la bonne voie, ce sera le niveau de corrélation entre les outils utilisés pour concevoir cette voiture et ce que nous diront les données en piste."

"Il y a eu un rythme de développement sain en soufflerie, et nous avons rendu le refroidissement bien plus efficace. L'écurie a résolu les problèmes mécaniques qui l'avaient affectée en 2019, dont les freins et le poids total de la voiture. Nous avons fait de bons progrès dans ces domaines et continuerons de nous concentrer là-dessus durant la saison."

L'ingénieur en chef Adam Carter confirme les bienfaits de cette approche : "Grâce à la décision de conserver une partie de l'architecture principale de la FW42, nous avons investi moins de ressources dans le développement de nouveaux concepts, ce qui a donné à l'équipe de design davantage de marge pour optimiser son travail, ce qui se voit au niveau de l'agencement et des pièces. En préservant des paramètres clés, nous avons permis un programme de développement ininterrompu en matière d'aérodynamique afin de maximiser le rendement de nos ressources."

"Le facteur le plus important sera notre progression par rapport à nos pairs, avec notre intention de maintenir notre excellente fiabilité [un seul abandon sur problème technique en 2019, ndlr]. Cette semaine, nous étudierons notre rythme sur un tour et sur les longs relais ainsi que le feedback des pilotes pour comprendre où nous nous situons et quoi faire ensuite."

Bien sûr, l'essentiel sera déjà de prendre la piste dès ce mercredi matin à Barcelone, étant donné que Williams avait pris du retard l'an passé et été contraint de faire l'impasse sur les deux premières journées des essais hivernaux.

