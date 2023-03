Williams nomme un nouveau directeur général

En décembre dernier, il était annoncé que Jost Capito avait quitté l'écurie Williams après deux ans à sa tête dans le rôle de PDG et de directeur d'équipe. Les fonctions de l'Allemand ont désormais été réattribuées : James Vowles, précédemment stratège en chef chez Mercedes, a endossé la charge de directeur d'équipe, tandis qu'il est annoncé aujourd'hui que Frédéric Brousseau a été recruté comme directeur général.

Originaire du Québec, Brousseau a passé les vingt dernières années à travailler pour Pratt & Whitney, un constructeur américain de moteurs d'avion. Il y a gravi les échelons au fil des années, avec un premier job en tant que manager d'une ligne de production jusqu'à devenir vice-président des opérations il y a un an, supervisant les douze sites de la firme dans le monde.

"Nous sommes ravis d'accueillir Frédéric, un leader énergique et expérimenté qui peut contribuer à la transformation de Williams Racing", déclare Matthew Savage, président du conseil d'administration. "Il a commencé sa carrière en travaillant à l'usine, et son rôle le plus récent l'a vu s'occuper d'opérations aérospatiales à l'échelle mondiale, notamment via la gestion de plusieurs sites de production dans le monde entier et une organisation de plus de 10 000 employés. Je m'attends à ce qu'il contribue de manière significative à notre aventure, celle de Williams Racing."

Frédéric Brousseau ajoute : "Il n'y a pas de meilleure sensation que d'entamer une toute nouvelle aventure et de travailler pour réaliser ses rêves. Le début de la saison a été passionnant, et je suis impatient de rejoindre une écurie au tel héritage en Formule 1. J'ai hâte de m'y mettre et de contribuer à bâtir l'avenir de cette structure aux côtés de tous les autres membres de Williams Racing."

Rappelons que Williams est toujours dépourvu d'un directeur technique après le départ de François-Xavier Demaison en décembre dernier également, auquel s'est ajoutée la défection de son directeur de l'aérodynamique, David Wheater. Par conséquent, c'est Dave Worner, directeur du design, qui assure actuellement l'intérim à la tête du département technique.